Mohammed VI nomme Mohamed Abdennaboui, Zineb El Adaoui et Ahmed Rahhou à la tête de trois instances constitutionnelles

Après-midi chargée au Palais royal de Fès. En effet, le roi Mohammed VI a désigné lors de cette journée du 22 mars, les nouveaux responsables de trois instances constitutionnelles. Le souverain a tout d’abord reçu Mohamed Abdennabaoui . Ce dernier a été nommé par le souverain Premier président de la Cour de Cassation, et en cette qualité, Président délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire. Aux côtés de Mohamed Abdennabaoui lors de cette journée du 22 mars, El Hassan Daki a été nommé procureur général du roi près de la cour de cassation. Une désignation qui fait de lui le président du ministère public.

Après presque une décennie passée à la tête de la Cour des comptes, Driss Jettou sera remplacé dans cette fonction par Zineb El Adaoui qui a été nommée première présidente de l’instance par Mohammed VI. Avant de quitter ses fonctions Driss Jettou a participé à l’élaboration du rapport de la commission ad hoc devant statuer sur le processus de décision du Conseil de la concurrence. C’est suite à la remise de ce rapport que le souverain a nommé Ahmed Rahhou président du Conseil de la concurrence en remplacement de Driss Guerraoui.

A noter qu’au vu des éléments contenus dans le rapport, le souverain a ordonné la transmission au Chef du gouvernement des recommandations de la Commission ad-hoc, à l’effet de remédier aux imprécisions du cadre légal actuel, renforcer l’impartialité et les capacités de cette institution constitutionnelle et conforter sa vocation d’instance indépendante contribuant au raffermissement de la bonne gouvernance, de l’État de droit dans le monde économique et de la protection du consommateur.

Avec MAP