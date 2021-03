Zakaria Garti: “Nous sommes tous responsables de la disparition d’Akhbar Al Yaoum”

Smyet bak ?

Najib.

Smyet mok ?

Amina.

Nimirou d’la carte ?

CE784142.

Deux ans après sa création, le mouvement Maan ne se limite-t-il qu’à publier des communiqués?

Absolument pas ! Publier des communiqués est une chose importante qu’on ne doit en aucun cas dénigrer, parce que publier des communiqués, c’est prendre position. Et la politique, c’est d’abord prendre position. On est dans une époque où les gens n’y arrivent pas, ont peur de prendre position. Vous pouvez trouver cela anodin, mais il y a des gens que je connais qui ne peuvent même pas liker un statut Facebook, de peur de représailles professionnelles. Beaucoup de mouvements politiques dans l’histoire ont construit leur légitimité sur le fait de publier des communiqués. En plus, réduire notre action à cela est faux, cela montre qu’on ne nous connaît pas bien.

A la création de Maan, vous avez déclaré à ‘TelQuel’ que vous vous donniez un an et demi pour choisir un leader qui incarnera le mouvement. Y aurait-il une crise de leadership au…