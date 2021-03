Communication: Nawal Houti, femme d’influence

D octeure avant tout

Née à Casablanca, Nawal Houti obtient son baccalauréat en 1988 et décide de suivre un parcours scientifique en intégrant la faculté des Sciences Ben M’sik, pour une licence en biologie et physiologie.

Un choix de raison et de cœur pour la jeune femme, qui se rêvait médecin. “J’ai toujours voulu faire médecine, mais je n’ai pas réussi à passer le concours. La biologie, c’était ce qui se rapprochait le plus de mon rêve d’enfant”, nous confie-t-elle. À 22 ans, elle s’installe à Toulouse, en France, pour préparer son doctorat en biologie cellulaire à l’Université Paul Sabatier. Après un premier DEA en chimie et un deuxième en production animale, elle soutient sa thèse sur le cancer du pancréas en 1995, achevant ainsi son parcours académique pour enfiler sa blouse…