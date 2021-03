Abdelilah Benkirane revient sur sa décision de rompre avec les ministres du PJD

Volte-face de Abdelilah Benkirane. L’ancien chef du gouvernement et secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement a annoncé sur sa page Facebook être revenu sur sa décision de rompre les liens avec les membres de son parti.

Dans une lettre manuscrite signée par ses soins et publiée sur son compte Facebook, Abdelilah Benkirane a déclaré : « suite à la demande de mes deux frères, le professeur Abderrahim Chikhi et le Docteur Azeddine Toufik, je renonce à ma décision de rompre les liens avec les personnes citées dans un précédent communiqué », en référence à Saâd-Eddine El Othmani, Mustapha Ramid, Aziz Rebbah, Mohamed Amekraz et Lahcen Daoudi.

L’ancien chef du gouvernement avait rompu, le 11 mars, ses relations avec les caciques du PJD et annoncé le gel de son adhésion au parti quelques heures seulement après l’approbation par le conseil de gouvernement du projet de loi relatif à la légalisation du cannabis.