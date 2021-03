Casablanca : les autorités envisagent de rouvrir les hammams

Les autorités casablancaises ont informé les propriétaires de hammams qu’ils pourraient être rouverts aux citoyens cette semaine, selon nos confrères de TelQuel Arabi.

Les autorités locales de la capitale économique ont révélé que “le comité chargé de suivre et de prendre les décisions liées à la pandémie discute aujourd’hui du bilan de la situation épidémiologique et de la possibilité de rouvrir les hammams, en plus d’autres équipements publics, ainsi que la mise en place d’un ensemble de mesures qui doivent être adoptées par les employeurs”.

La fermeture des hammams de Casablanca a aggravé la situation de ceux qui y travaillaient, ce qui les a poussés à faire entendre leurs revendications à plusieurs reprises.