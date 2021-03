Prolongation du couvre-feu et des restrictions : Saâd-Eddine El Othmani s’explique

Le gouvernement a annoncé, lundi 15 mars, une énième prolongation du couvre-feu et autres restrictions sanitaires au niveau national. L’annonce a suscité de vives réactions chez les citoyens, notamment parmi les plus impactés par ces restrictions, qui espéraient un allègement des mesures des suites de l’amélioration de la situation épidémiologique dans le royaume.

En réponse à ces contestations, le Chef du gouvernement Saâd-Eddine El Othmani a précisé ce mardi 16 mars sur sa page Facebook que toutes les décisions se prenaient en tenant compte d’informations détaillées sur la situation sanitaire.

بعد الإعلان يوم أمس عن قرار التمديد للإجراءات الاحترازية لأسبوعين إضافيين تساءل البعض عن السبب وراء ذلك، وعليه لابد من… Publiée par ‎سعد الدين العثماني Saad dine El otmani‎ sur Mardi 16 mars 2021

Selon lui, les indicateurs de vigilance indiquent que le nombre de nouveaux cas par semaine a légèrement augmenté pour la deuxième semaine consécutive, et en conséquence, les mesures de précaution ont été prolongées de deux semaines supplémentaires afin d’éviter la détérioration de la situation épidémique.

Le Chef du gouvernement donne ainsi les chiffres des trois dernières semaines : 2499 cas ont été enregistrés entre le 22 et le 28 février, 2569 entre le 1er et le 7 mars, soit une augmentation de 2,8 %, et 2714 cas la semaine dernière (8-14 mars), soit une hausse de 5,6 %.