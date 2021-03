Le Maroc ferme son espace aérien à six nouveaux pays

Six pays viennent s’ajouter à la liste des destinations avec lesquelles les liaisons aériennes sont temporairement suspendues au Maroc.

Selon un communiqué publié le 16 mars par l’Office national des aéroports sur sa page Facebook, les autorités marocaines ont suspendu les vols “en provenance et à destination de l’Argentine, la Bosnie-Herzégovine, le Botswana, le Cameroun, la Croatie et le Mozambique”, à partir du lundi 15 mars à minuit jusqu’au 10 avril 2021. “Sont également concernés les passagers voyageant de ces pays à travers un autre pays”, précise la même source.

Ces six pays rejoignent ainsi la liste des 26 pays avec lesquels le royaume a suspendu ses liaisons aériennes en raison de la pandémie de Covid-19 et de l’apparition de nouveaux variants du virus, beaucoup plus contagieux.

La fermeture de l’espace aérien marocain concerne ainsi la Pologne, la Norvège, la Finlande, la Grèce, le Liban, le Koweït, l’Algérie, l’Égypte, l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, l’Allemagne, la Turquie, le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud, le Danemark, l’Australie, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande, l’Autriche, le Portugal, la Suède, la République tchèque, l’Ukraine et le Brésil.