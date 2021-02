Tourisme : l’émergence des variants du Covid, le coup de grâce pour les agences de voyage

Les agences de voyage et d’événementiel restent parmi les entreprises les plus touchées par la crise économique et sanitaire. Avec des activités totalement dépendantes de l’ouverture à l’international, elles subissent de plein fouet les multiples annonces de fermeture des frontières, de suspension des vols internationaux et de limitation des déplacements sur le sol national. Malgré la diversification des prestations proposées entre tourisme interne, externe, d’affaires et religieux, les mesures liées à l’apparition de nouvelles souches du coronavirus ont l’effet d’un coup de massue sur un secteur qui avait déjà du mal à tenir debout.

La fin de l’œuvre d’une vie

Un représentant d’une agence de voyage basée à Casablanca, qui requiert l’anonymat, nous raconte le calvaire depuis le déclenchement de la crise. Sur la place depuis plus…