Biggie, le film d’une légende du rap

Au début des années 1990, l’industrie du rap aux États-Unis était majoritairement dominée par la Côte ouest. Alors en plein essor, cette industrie ne jurait que par le groupe NWA, composé principalement de Dr Dre et Ice Cube. Il y avait aussi Snoop Dogg et Tupac Shakur. Jaloux de cette gloire, le public de New York, berceau du rap, avait besoin d’une figure incontournable. Même si le Wu Tang Clan ou encore Nas et Rakim, tous new-yorkais, étaient déjà bien respectés par les puristes de cette musique, ils ne faisaient pas l’unanimité auprès du grand public, comparés à leurs “ennemis” de la West Coast.

Tandis que les grandes stars du rap foisonnent, un jeune homme de 20 ans, Christopher Wallace, passe son temps devant le perron de…