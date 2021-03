Le Suriname annonce l’ouverture prochaine d’une ambassade à Rabat et d’un consulat à Dakhla

La République du Suriname a décidé d’ouvrir une ambassade à Rabat et un consulat à Dakhla, en vue d’impulser les relations bilatérales et la coopération avec le Maroc, a annoncé, ce 11 mars à Rabat, le ministre surinamais des Affaires étrangères, du Commerce international et de la Coopération internationale, Albert Ramdin.

Par La Rédaction