L’innovation et l’écoute : les deux clés pour répondre aux exigences des internautes en termes de partage d’images et de vidéos

Jamais sans doute dans l’histoire moderne, l’industrie n’a été autant challengée par le grand public. Il suffit de voir comment les designers les plus doués, et plus largement les artistes visuels, qu’ils soient photographes ou vidéastes, partagent leurs créations sur les réseaux sociaux pour s’apercevoir de l’influence planétaire qu’ont désormais les attentes et usages des milliards d’internautes qui peuplent aujourd’hui notre planète. Le rôle des influenceurs – ces célébrités ou anonymes qui réunissent des communautés de milliers voire de millions de fans – a ainsi considérablement transformé la façon dont les grands acteurs de la technologie envisagent leurs produits.

Prenons l’exemple des caméras. Longtemps réservée aux professionnels, la création de contenus filmés s’est démocratisée à un point tel que les fabricants ont été dans l’obligation de revoir les bases mêmes de la philosophie qui sous-tend leur démarche d’entreprise. Puisqu’une personne inconnue peut aujourd’hui atteindre des centaines de millions de vues, avec une simple vidéo postée sur TikTok ou Instagram, comment se différencier et continuer à répondre aux besoins sans cesse nouveaux des utilisateurs ?

Autre défi de taille : la capacité des marques à coller aux attentes de la génération Alpha, la seule née au 21e siècle, qui a délaissé le texte pour faire de l’image son principal mode d’expression, enterrant du même coup la mode du blogging pour ouvrir la voie triomphante du vlogging. Peu d’acteurs historiques ont su puiser dans leur fibre innovative pour accompagner cette nouvelle tendance. Leader du marché, Sony est parvenu à s’adapter et même à prendre les devants. Avec pour mission de remplir le monde d’émotions en conjuguant le pouvoir de la créativité à celui de la technologie, le constructeur a récemment lancé la caméra ZV-1, un nouvel appareil de poche entièrement conçu pour la pratique du vlogging. Une solution tout-en-un, légère et compacte, pensée spécifiquement pour les réalisateurs d’aujourd’hui.

Fruit de nombreux retours d’information directs obtenus auprès d’une vaste communauté d’usagers, la ZV-1 est le premier compact Sony doté d’un écran LCD orientable à ouverture latérale. Cette fonctionnalité est très pratique pour les créateurs, puisqu’elle facilite le montage de micros externes supplémentaires sur la griffe sans autre support de fixation. L’appareil combine en outre des fonctions d’usage faciles et pratiques avec une technologie d’image sans compromis : un outil parfait quel que soit le niveau d’expertise, amateur ou professionnel, de son utilisateur.

Chaque fonctionnalité de la ZV-1 est optimisée pour les tournages quotidiens des vloggeurs. Elle magnifie chaque sujet en toutes circonstances. Grâce à son grip ergonomique et à un gros bouton REC situé sur le dessus de l’appareil, pour accéder rapidement à l’enregistrement vidéo, la caméra se manipule facilement d’une seule main.

Détail pratique supplémentaire, un voyant d’enregistrement situé à l’avant de l’appareil indique si un enregistrement vidéo est en cours. Le ZV-1 comprend également des avancées majeures en matière de stabilisation de l’image pour garantir la stabilité des vidéos, même à main levée et en marchant. Lors de l’enregistrement en HD (mode actif), les méthodes de stabilisation optique et électronique sont combinées pour réduire les tremblements, jusqu’à onze fois par rapport au SteadyShot standard – pour l’enregistrement de vidéos 4K, l’effet de stabilisation est jusqu’à 8 fois supérieur.

La pandémie de Covid-19 a bouleversé les comportements numériques partout dans le monde. Les milliards d’internautes, qui se sont retrouvés confinés, se sont tournés massivement vers les médias sociaux pour rester en contact avec leurs familles et leurs proches, s’informer ou encore travailler et étudier à domicile. De plus en plus d’individus ont choisi de raconter leur quotidien à travers des vidéos. D’autres, financièrement impactés par la baisse de leurs revenus liée au manque d’activités, se sont tournés vers le monde de l’influence.

Dans ces conditions, la demande de diffusion en direct a considérablement augmenté. La ZV-1 offre désormais la possibilité de faire du livestreaming, des conférences vidéo, et bien plus encore, en offrant aux utilisateurs tous les avantages en termes de qualité audio et vidéo. Pour transformer votre caméra en webcam, il suffit de la connecter à un PC via un port USB.

Les créateurs de contenu peuvent ainsi interagir en temps réel avec leurs fans tout en utilisant la technologie d’imagerie avancée et les caractéristiques uniques du ZV-1 : un capteur d’images CMOS Exmor RS, ainsi qu’un objectif à grande ouverture ZEISS Vario-Sonnar T. Ce dernier offre un magnifique bokeh à l’arrière-plan pour détacher chaque sujet et le sublimer, révélant un effet digne des professionnels et des détails d’une grande clarté, même dans des conditions de faible luminosité. Au menu également : le Product Showcase Setting, qui optimise la vitesse de mise au point et les transitions entre un visage reconnu et un objet en gros plan.