Les Jeux olympiques de Tokyo n’accueilleront pas de spectateurs étrangers

Des Jeux olympiques sans effervescence mondiale. Selon l’agence de presse japonaise Kyodo News, le gouvernement nippon a décidé, ce mardi 9 mars, de ne pas autoriser les spectateurs en provenance de pays étrangers à assister à la prochaine édition des Jeux olympiques, qui se dérouleront à Tokyo du 23 juillet au 8 août.

