La start-up xHub, une success story 100% marocaine qui s’exporte 

Animée par une culture du changement et une dynamique de développement rapide, sa start-up a connu un grand succès : en quelques années seulement, elle est devenue une belle entreprise avec jusqu’à 60 employés !

xHub est une société d’ingénierie logicielle composée principalement de développeurs et de gourous de la technologie. Avec un esprit jeune, ces derniers s’engagent auprès de leurs clients depuis la conception des produits jusqu’à leur personnalisation avant déploiement sur le marché. Leur approche se résume en une devise : “Feel the win”. La start-up se focalise entièrement sur la réussite de ses clients en s’appuyant sur le potentiel digital de l’Afrique.

Avec ses passionnés de l’IT et experts en transformation digitale, xHub est aujourd’hui un partenaire majeur des banques, des assurances et du secteur de la finance en général. Pour consolider son positionnement en tant que véritable accélérateur technologique auprès de ses partenaires, la start-up s’adapte à toutes les situations. La crise sanitaire s’est ainsi révélée être une opportunité : elle lui a permis d’augmenter ses effectifs et de réaliser des projets en un temps record en s’appuyant sur sa souplesse et sa capacité d’adaptation.

Très engagé auprès des développeurs, xHub a dès sa création capitalisé sur l’écosystème des développeurs en mettant en place une “Engagement Team” entièrement dédiée à l’animation d’une communauté d’experts. Elle est à l’origine de nombreuses initiatives autour du savoir partagé avec le lancement du magazine GeeX Review, la première publication dédiée aux développeurs, ou encore la création de Tech Chit Chat, un podcast mensuel autour de l’actualité du monde des développeurs.

Surtout, xHub organise depuis près de dix ans Devoxx, le rendez-vous annuel des développeurs mondiaux et la plus grande conférence dédiée aux développeurs en Afrique et au Moyen-Orient. En 2019, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi, Devoxx a rassemblé plus de 2500 personnes. Au programme : 200 sessions, conférences, keynotes et ateliers animés par plus de 150 experts et conférenciers. Les plus grandes firmes et acteurs mondiaux des NTIC étaient représentés : Facebook, Oracle, IBM et RedHat, ainsi que des partenaires marocains dont le Conseil régional de Souss-Massa, le ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie verte et numérique, la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Souss-Massa, ou encore OCP, Inwi, CIH Bank et Royal Air Maroc.

Avec de tels résultats, rien d’étonnant à ce que xHub soit reconnu dans le monde pour sa culture du code et que ses experts, des Marocains champions, soient régulièrement conviés à des conférences internationales.

Après Casablanca, xHub poursuit son irrésistible ascension avec des bureaux à Agadir, mais aussi en Espagne à Valence, et même de l’autre côté de l’Atlantique à Québec. La start-up 100 % marocaine prévoit également de se développer sur le continent. Preuve que l’innovation est aussi africaine.