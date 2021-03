37 seconds filme la paralysie d’une mangaka

Il est difficile de percer dans le milieu de l’art. Mais que dire quand on est une mangaka de génie et, qui plus est, paraplégique ? La jeune héroïne, filmée avec une grande tendresse, n’a pourtant pas choisi ce destin. Ce handicap lui vient de sa naissance. Au moment de venir au monde, elle n’a pas respiré pendant 37 secondes. Résultat : elle doit vivre avec sa paralysie toute sa vie. Comme le dit Yuma, le personnage principal : “Si j’avais respiré une seconde avant, ma vie n’aurait pas été pareille”.

Forte de son talent de dessinatrice, la jeune fille de 23 ans prend un rendez-vous chez une éditrice de mangas pour adultes. Ayant reconnu son génie, l’éditrice lui reproche pourtant le manque d’authenticité des scènes de sexe. Elle propose à Yuma de “découvrir” la…