Vivo Energy Maroc lance une vaste campagne de sensibilisation et de mobilisation à l’occasion de la journée nationale de la sécurité routière

Lancée ce 18 février en marge de la journée nationale de la sécurité routière en partenariat avec l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA), cette campagne met en lumière les dangers du stationnement inapproprié et encourage au respect du code de la route pour le bien de tous les usagers de l’espace public.

«Le facteur humain demeure à l’origine d’environ 90% des accidents au Maroc. C’est pour cette raison que nous ne ménageons aucun effort afin de sensibiliser toujours plus de citoyens et encourager une meilleure culture de la sécurité routière. En tant qu’entreprise citoyenne, Vivo Energy Maroc continue de mobiliser tous ses partenaires publics et privés en vue d’étendre son dispositif global de sensibilisation et de prévention aux dangers de la route» a déclaré Mme Hind Mejjati Alami, Directrice de la Communication de Vivo Energy Maroc.

Depuis 2019, l’initiative #CODEWAHEDqui encourage l’adoption de meilleurs comportements sur la route a touché des millions de Marocains, sensibilisés à travers un vaste dispositif sur le web, mais aussi dans les médias et en stations-service. CODEWAHED bénéficie du soutien de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA). L’objectif de CODEWAHED s’inscrit en droite ligne avec celui des pouvoirs publics de réduire le nombre d’accidents de 50% à horizon 2026 en luttant contre l’insécurité routière.

« Les différents dispositifs mis en place sous l’égide #CODEWAHED s’inscrivent parfaitement dans notre politique d’action. Avec notre partenaire Vivo Energy Maroc, nous sommes très heureux d’apporter notre soutien à cette initiative d’intérêt général. La campagne déployée correspond aux codes actuels et ne manquera pas de provoquer des changements dans les comportements et usagers de la route», a déclaré M. Benacer Boulaajoul, Directeur Général de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière.

Leader dans la promotion d’initiatives liées à la sécurité routière, Vivo Energy Maroc veille au développement d’un programme intégral. Outre la sensibilisation et la formation de ses propres collaborateurs, l’entreprise déploie également d’autres programmes à destination des écoles tels que « Ana Wa Tarik » ou encore les journées de sensibilisation « Vigilance, roulez prudence ».L’objectif principal est d’améliorer les comportements liés à la sécurité routière auprès de la population en général et chez les jeunes en particulier. L’entreprise travaille dans ce sens en étroite collaboration avec la NARSA depuis plus de 15 ans.