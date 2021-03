Visa Annonce l'Édition 2021 de l'Initiative Visa Everywhere

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Visa a annoncé l’édition 2021 de l’Initiative Everywhere – un programme mondial d’innovation et un concours pour les fintechs. Cette année, l’accent est mis sur l’expansion et l’accessibilité, Visa offre une expérience unique pour s’inscrire et en savoir plus sur les opportunités et les concours à venir – via le site Web mondial.

Les Fintechs lancées partout et par tout le monde, présenteront leurs idées lors de compétitions régionales à un panel de juges experts de l’industrie des paiements. Tous les candidats du Maroc sont invités à concourir d’abord sur une première phase de la CEMEA (Europe Centrale et de l’Est, Moyen-Orient et Afrique) afin de gagner un prix total combiné de 25 000$, puis sur une phase globale et mondiale pour combiner un prix total de 100 000 $ et raconter les histoires de leurs entreprises.

« Soutenir les entreprises du monde entier qui développent des solutions qui renforcent des mouvements d’argent fluides partout est une priorité absolue pour Visa. Nous reconnaissons les fintechs comme une force d’innovation qui est au cœur de notre activité et nous encourageons tout le monde à postuler à Visa Everywhere Initiative. J’ai hâte de voir les nombreuses idées brillantes du Maroc cette année », a déclaré Sami Romdhane, Directeur Général de Visa pour la Région du Maghreb.

Les participants sont invités à soumettre leurs candidatures en anglais au pitch régional de la CEMEA avant le 7 mai, la finale régionale de la CEMEA étant prévue le 8 juin et la finale mondiale – le 14 septembre 2021.

Visa et TechCrunch feront la promotion et hébergeront des événements virtuels diffusés en direct en Amérique du Nord, dans la CEMEA et en Amérique latine.

Les participants peuvent s’inscrire et soumettre leurs applications en anglais sur le lien : https://visaeverywhere. typeform.com/to/VxWIYB