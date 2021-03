realme lance son premier appareil photo 108MP et des fonctionnalités photographiques innovantes

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Doté d’une qualité de photo plus nette, avec sa qualité de photo plus précise, la première caméra à effet “tilt-shift time-lapse vidéo destinée à vous permettre de créer des vidéos à partir de photos (technologie time-lapse) et avec un effet miniature, ainsi que de nouveaux filtres aux capacités esthétiques hors du commun, la série realme 8 sera à la pointe de la photographie.

realme 8 Pro intègre la dernière génération de capteur Samsung 108MP HM2 comme appareil photo principal, avec 12000 x 9000 pixels et une grande taille de capteur de 1/1,52”. La résolution unique plus importante assure une meilleure qualité d’image. De surcroît, le capteur HM2 supporte également les différentes technicités destinées à l’amélioration de la photographie qui permettent aux utilisateurs de téléphones realme de prendre d’excellentes photos dans des conditions de luminosité plus intense, tels les Pixels Binning 9.1, ISOCELL Plus et Smart-ISO.

La caméra realme 8 Pro a une exposition globale bien équilibrée avec des couleurs vives et des détails nets dans les zones claires et sombres. Les détails sont toujours nets même après avoir zoomé.

Et grâce au nouveau système de capteurs 108MP, realme offre de nombreuses optimisations et des performances remarquables.

Détecteur zoom, précision améliorée

realme 8 Pro a atteint une plus grande clarté de zoom grâce à la nouvelle technologie In-sensor Zoom.

Au niveau de l’appareil photo du realme 8 Pro, le mode triple permettra d’activer un nouveau zoom intégré au capteur, qui n’utilisera que les 12 mégapixels associés à la partie cadrée pour générer une image. Le processus d’imagerie est plus rapide en raison de la taille réduite de la photo de 12 mégapixels, ce qui permet à realme 8 Pro de prendre huit photos de 12 mégapixels à la suite et de les entrer dans l’algorithme d’amélioration de la résolution pour augmenter encore la clarté de l’image.

Ainsi, une photo au format Tripple du realme 8 Pro est encore plus parfaite en matière de qualité que certains téléobjectifs optiques.

Nouveau mode “Starry” grâce à la caméra Time-Lapse

Enfin, avec son nouveau Mode Starry, realme a également lancé la première vidéo de la série Starry Time-lapse sur smartphones. Les vidéos en mode “Starry Time-lapse” sont généralement réalisées en capturant plusieurs séquences via des caméras professionnelles, puis en synthétisant et en combinant ces séquences sur un ordinateur grâce à un logiciel de montage vidéo. Le développement de la vidéo en temps réel est confronté à un sérieux défi en termes de performances nécessaires pour gérer la synthèse des photos.

realme a mis au point un algorithme exclusif de vidéo time-lapse basé sur des photos célestes. Il faut 480 secondes pour prendre 30 photos et générer ensuite une vidéo en 1 seconde, ce qui signifie que le mode time-lapse peut montrer les univers en perpétuel changement à une vitesse 480 fois supérieure.

Photographie en mode “tilt-shift”, monde miniature

La prise de vue à balayage est réalisée à l’aide d’objectifs à déclenchement automatique sophistiqués, qui peuvent faire apparaître clairement une partie seulement de la photo et garder toutes les autres parties floues pour donner l’impression d’un monde miniature. Grâce au nouvel algorithme de photographie par tilt-shift de realme, la série realme 8 est capable de prendre des photos par tilt-shift ainsi que des vidéos par tilt-shift 10x plus rapidement, présentant le monde d’une manière exceptionnelle et unique. realme 8 Pro est également le premier smartphone au monde à proposer des vidéos par tilt-shift.

realme propose également quelques options de réglage en mode tilt-shift, comme la forme, l’angle, la position et la taille de l’effet “bokeh”, et même l’effet de transition entre la zone floue et la zone claire. Vous pouvez facilement choisir et personnaliser l’effet bokeh afin de l’adapter au mieux à la situation.

Nouveaux filtres pour le mode portrait, ils ne cessent jamais de fasciner

De nos jours, la plupart des smartphones prennent des photos de portraits avec un effet standard de bokeh en arrière-plan. realme, en tant que marque de technologie innovante, a également apporté une plus-value à la photographie de portraits. Cette fois-ci, dans la série realme 8, realme propose trois filtres emblématiques, Portrait au néon, Portrait Bokeh dynamique et Portrait AI en couleur pour rendre chaque portrait un événement tendance.

L’appareil photo, une nouvelle ère pour cette nouvelle série

En tant que série phare de la gamme de smartphones realme, les nouvelles séries de téléphones realme se concentreront sur les innovations en matière de caméra et apporteront les technologies et les fonctionnalités les plus innovantes, créant ainsi de nouvelles tendances dans le domaine de la photographie et offrant une expérience de pointe aux jeunes utilisateurs.

Le nouvel appareil photo 108MP et les nouvelles fonctions photographiques innovantes seront bientôt disponibles sur la prochaine série realme 8, restez à l’écoute pour l’événement de lancement !