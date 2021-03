C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

La marque PEUGEOT est fière de vous présenter le Nouveau SUV PEUGEOT 3008. Son nouveau design inspiré dessine les codes d’une nouvelle ère de modernité avec toujours plus d’élégance, une face avant redessinée, des nouveaux feux arrières Full LED, de nouvelles teintes de caisse ainsi qu’une inédite option “Black Pack”.

Le nouveau SUV PEUGEOT 3008 incarne parfaitement le power of choice, proposant des motorisations hybrides rechargeables (prochainement disponible), deux ou quatre roues motrices et thermiques, conciliant plaisir de conduite et efficience.

Sans compromis sur les technologies intelligentes, le nouveau SUV PEUGEOT 3008 propose des aides à la conduite de dernière génération, ainsi qu’un nouveau PEUGEOT i-Cockpit® disposant d’un nouveau combiné à haute qualité d’affichage et d’un nouvel écran tactile de 10 pouces haute définition.

Pour compléter ces expériences étendues, il dispose d’une structure de gamme commerciale composée de 3 niveaux de finitions.

Le nouveau SUV PEUGEOT 3008 peut être commandé sur le site de réservation en ligne “PEUGEOT ONLINE”. Celui-ci tient compte des offres du moment. Le client pourra aussi choisir la méthode de livraison “Sur place ou à domicile”.

Design inspiré

Afin de garder le coup d’avance stylistique, la face avant du nouveau SUV PEUGEOT 3008 évolue vers un style toujours aussi distinctif et unique, ce design inspiré, dessine les codes d’une nouvelle ère de modernité, tout en apportant raffinement et dynamisme.

Une nouvelle calandre sans cadre vient affirmer le style toujours plus statutaire, tout en gardant un design fluide. Selon les termes de designer, elle se prolonge d’ailettes sous les projecteurs pour une fusion de tous les éléments. Enfin, le nez de capot arbore maintenant fièrement le monogramme du modèle à l’instar de l’ensemble de la gamme Peugeot

Pour accentuer la sportivité, des écopes latérales noir brillant et un sabot peint ont été intégrés au nouveau pare-chocs, dès le 1er niveau de finition.

Sur les finitions GT / GT Pack, une calandre spécifique avec un motif au design évolutif accentue la montée en gamme stylistique des versions

Les projecteurs avant ont également été redessinés pour gagner en agressivité et rompre encore plus avec les codes actuels. Ils bénéficient de la technologie LED dès le premier niveau et sont prolongés de DRL en forme de crocs avec une pointe chromée. Cette signature lumineuse s’inscrit parfaitement dans le style Peugeot actuel, identifiable dès le premier regard.

Sur les niveaux GT / GT Pack, des projecteurs Full LED offre un regard encore plus high-tech et distinctif, grâce à l’extension de la signature lumineuse et à la fonction d’éclairage en virage (EVS) qui optimise la visibilité jusqu’à 90 km/h. A noter le remplacement des projecteurs antibrouillards, par la fonction

“Foggy Mode”, intégrée aux projecteurs Full LED, qui allume les feux de croisement avec une intensité réduite lors de l’activation des feux antibrouillards arrières.

À l’arrière, des nouveaux feux modernisés adoptent la technologie Full LED (y compris pour le feu de recul), affichant les griffes en 3D pour une signature lumineuse incisive. Les clignotants sont à défilement.

Les feux sont recouverts d’une vitre transparente fumée, prolongeant ainsi le bandeau noir de coffre de chaque côté du véhicule, élargissant visuellement l’arrière.

En latéral, une nouvelle jante aluminium diamantées 19 pouces “San Francisco” fait son apparition sur le niveau GT Pack, afin d’accroître l’exclusivité de cette finition.

Par ailleurs, les monogrammes GT (ailes avant et volet de coffre) sont modernisés.

Le nouveau SUV PEUGEOT 3008 sera disponible avec les teintes :

Bleu Célèbes (nouvelle teinte)

Bleu Vertigo (nouvelle teinte)

Blanc Nacré

Gris Artense

Gris Platinium

Noir Perla Nera

Rouge Ultimate

Pour les clients les plus exigeants en terme de style, une nouvelle option “Black Pack” est proposée sur les niveaux de finitions haut de gamme GT et GT Pack.

Les éléments de design suivants s’assombrissent :

Calandre / Lion “Dark chrome”,

Monogrammes 3008/ GT / Peugeot noir satin,

Sabot noir brillant,

Enjoliveurs d’ailes avant noir brillant,

Barres de toit noir satin,

Enjoliveurs de pavillon noir brillant,

Enjoliveurs de béquet noir brillant,

Bandeau de bouclier arrière noir brillant,

Lécheurs caoutchouc noir,

Bas de portes noir,

Jantes 19 » “Washington” Black Pack spécifiques noir onyx et vernis Black mist.

Une expérience étendue avec un nouveau i-Cockpit®

Le succès du PEUGEOT 3008 est aussi dû à son intérieur spectaculaire, dans le nouveau SUV PEUGEOT 3008, le PEUGEOT i-Cockpit® évolue pour être encore plus moderne et haut de gamme :

Le combiné numérique de 12,3 pouces, entièrement paramétrable et personnalisable, se dote d’une dalle numérique à la technologie “Normally Black” pour un rendu haute qualité avec une meilleure lisibilité avec des contrastes supérieurs.

Le nouvel écran central tactile, d’une dimension de 10 pouces, haute définition, s’accompagne d’une série de sept touches piano — les “toggles switches” — très élégantes permettant un accès direct et permanent aux principales fonctions de confort : radio, climatisation, navigation 3D connectée avec commande vocale, paramètres véhicule, téléphone, applications mobiles et feux de détresse.

Au niveau de la console centrale, toutes les motorisations thermiques équipées de boîtes de vitesses automatiques sont maintenant dotées en série du sélecteur de modes de conduite permettant de choisir entre Normal, Sport et Eco.

Afin de souligner la modernisation du i-Cockpit, la montée en gamme se traduit à l’intérieur avec des nouveaux garnissages, contribuant au niveau de qualité perçue et à l’attractivité de l’habitacle :

Nouveau garnissage Cuir Nappa Rouge* sur GT* / GT Pack (Optionnel),

Nouveau garnissage TEP / Alcantara® Noir Mistral sur GT,

Nouveau garnissage Cuir Nappa Mistral avec surpiqûres Tramontane sur GT Pack (optionnel sur les autres finitions),

Nouveaux garnissage mi-TEP et textile sur ALLURE.

Agrémenté des nouveaux décors exclusifs proposés :

Nouveau Bois Tilleul foncé et lève-vitre avec inserts chromés sur GT / GT Pack (Optionnel)

Nouveau rétroviseur intérieur “Frameless” sur GT / GT Pack.

Des technologies intelligentes

À bord du nouveau SUV PEUGEOT 3008, les aides à la conduite de dernière génération viennent compléter l’offre des technologies embarquées :

• Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop and Go (boîte de vitesse automatique EAT8), ajoute le redémarrage automatique du véhicule si l’arrêt a été d’une durée inférieure à 3 secondes. Dans le cas contraire, un simple appui sur la pédale d’accélérateur ou sur le bout de la commande sous volant relance la fonction. La fonction est accessible dès 0 km/h. Équipement disponible dans le pack Drive Assist Plus.

• Aide au maintien de la position dans la voie de circulation (lié à l’ACC Stop and Go), le système autorise le choix de la position dans la voie par le conducteur et demande de maintenir ses mains sur le volant. Équipement disponible dans le pack Drive Assist Plus.

• Freinage automatique d’urgence de dernière génération (détecte les piétons et les cyclistes, de jour comme de nuit, de 5 km/h jusqu’à 140 km/h selon version) avec alerte de risque de collision.

• Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation (stop, sens interdit, interdiction de dépassement…).

Bien sûr, le nouveau SUV PEUGEOT 3008 propose toujours une offre complète d’équipements d’aide à la conduite et de confort :

• Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction 30 km/h en boîte manuelle avec consigne de distance inter-véhicules ajustable,

• Visiopark 1 avec caméra arrière à 180 °,

• Visiopark 2 avec caméras avant et arrière à 360 °,

• Park Assist, assistance active au stationnement en créneau ou en bataille,

• Alerte active de franchissement involontaire de ligne (ou de bas-côté) avec correction de trajectoire,

• Alerte d’attention conducteur, pour détecter la vigilance du conducteur sur des durées de conduite importantes et à des vitesses supérieures à 65 km/h et ce, au moyen d’analyses des micro-mouvements du volant,

• Commutation automatique des feux de route,

• Reconnaissance des panneaux de vitesse et préconisation,

• Système actif de surveillance d’angle mort (avec correction de trajectoire). Cette fonction est disponible dès 12 km/h,

• Hayon mains libres,

• Toit ouvrant panoramique,

• Sièges massants multipoints,

• Frein de stationnement électrique.

Inséparables de votre quotidien, les smartphones le sont aussi dans le nouveau SUV PEUGEOT 3008. Les informations sont intégrées à l’écran central grâce à la compatibilité MirrorScreen incluant les protocoles de connexion Apple CarPlay™ et Android Auto™. Pour la recharge de vos appareils, en complément de la recharge smartphone sans fil, il y a une prise USB en rang 1 et deux nouvelles prises USB en rang 2.

Les motorisations

Icones emblématiques du Power of Choice cher à la Marque, 2 motorisations Hybrides rechargeables seront prochainement proposées sur le nouveau SUV PEUGEOT 3008 (Prochainement disponible).

HYBRID4 300 e-EAT8 / 4 roues motrices / à partir de 29 g de C02 par km et jusqu’à 59 km d’autonomie 100 % électrique (selon le protocole WLTP),

HYBRID 225 e-EAT8 / 2 roues motrices / à partir de 30 g de C02 par km et jusqu’à 56 km d’autonomie 100 % électrique (selon le protocole WLTP).

Le nouveau SUV PEUGEOT 3008 est disponible avec les motorisations thermiques suivantes, contenus en CO2, à partir de 129 g/km. Répondant à la dernière réglementation €6 et homologués selon le protocole WLTP (Worldwide harmonized Light vehicules Text Procedures).

En Diesel, moteurs 4 cylindres de :

1,5L BlueHdi 130 CV S&S BVM6,

2,0L HDi 150 CV EAT8

2,0L BlueHdi 180 CV S&S EAT

Une montée en gamme créative et distinctive

Le Nouveau SUV PEUGEOT 3008 inaugure une nouvelle montée en gamme en terme de design et d’équipements. Cela permet de simplifier la lecture de l’offre commerciale et d’enrichir les différents niveaux de finition.

Cette nouvelle structure de gamme s’articule autour de 3 niveaux de finition. Chacun d’entre eux peut être complété par un niveau intermédiaire baptisé “Pack” afin de répondre aux demandes de clients en quête davantage de confort, d’esthétisme ou d’assistance. La montée en gamme se présente maintenant comme indiqué ci-dessous (avec quelques exemples d’équipements) :

ACTIVE ⇨ Jantes aluminium 17 pouces / Pack Visibilité / Démarrage mains libres / Climatisation Bi-zone / Aide au stationnement arrière / Écran 8 pouces HD…

ALLURE ⇨ Jantes alu 18 pouces / Accès & démarrage mains libres / Aide au stationnement avant/arrière + caméra de recul / Navigation avec écran 10 pouces HD / Garnissage TEP-Tissu, Projecteurs Full LED…

GT ⇨ jantes aluminium 18 pouces spécifiques / Toit Ouvrant / Pack Safety Plus / Hayon mains libres / Garnissage TEP-Alcantara®…

GT Pack ⇨ GT + Jantes alu 19 pouces /Caméra avant et arrière 360 ° / Pack Drive Assist Plus/ Park Assist/ Garnissage Cuir Nappa Mistral…

Le plaisir de conduite est inscrit dans les gènes de ce nouveau SUV PEUGEOT 3008, avec une tenue de route exemplaire, un confort de roulage haut de gamme, un excellent agrément de conduite et reste parfaitement maniable en ville avec un rayon de braquage entre trottoirs de 10,7 m.

Au Maroc, PEUGEOT a lancé le site PEUGEOT ONLINE. Il s’agit d’un site de réservation en ligne qui permet aux clients de commander leurs véhicules à partir de chez eux. Toutes les informations d’équipements et de prix sont à leurs dispositions. Ainsi, chaque client aura la liberté de choisir de se faire livrer à son domicile gratuitement tout en respectant scrupuleusement toutes les normes de sécurité.

Le nouveau SUV PEUGEOT 3008 est commercialisé au Maroc dès la fin du mois janvier 2021, il est produit en France à Sochaux (25).