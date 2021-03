Le Technopark en partenariat avec WIMEN organisent la 11e édition de la Journée Internationale des Droits de la Femme

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

En tant que propulseur d’entrepreneuriat, le Technopark tient à encourager les femmes marocaines à exploiter leurs compétences afin de développer des solutions innovantes dans différents secteurs ; notamment : les nouvelles technologies de l’information, la Green Tech et les Industries culturelles et créatives. Assurément, malgré les efforts déployés, la faible représentativité de la femme marocaine dans la société active est toujours d’actualité. À titre d’exemple, sur les 350 entreprises accompagnées au Technopark — tous sites confondus — seules 13 % sont fondées par des femmes. Certes, ce dernier est supérieur au taux national de 10 %, mais cela reste en deçà de la contribution féminine attendue de par le potentiel existant.

Une vision partagée par WIMEN — le réseau international des Femmes Dirigeantes —dont la mission principale est de mettre en avant l’importance du rôle de la femme dirigeante dans les organisations, comme un modèle inspirant, capable d’insuffler une dynamique de changement positif, autant dans les modèles de fonctionnement qu’au niveau des mentalités.

Ainsi, le Technopark et WIMEN décident de prendre du recul sur la présence de la Femme dans le monde politique, économique, associatif et culturel en vue d’encourager les femmes à entreprendre et à améliorer leur leadership dans des secteurs stratégiques, créateurs de valeurs et d’emplois.

À cet effet, une table ronde sera organisée le mercredi 10 mars à 17 heures sous le thème “Entre égalité et inégalité, comment atteindre une meilleure représentativité de la Femme dans la société marocaine ?”. Cet évènement regroupera des personnalités éminentes, aux parcours différents, mais dont l’ambition est unique : apporter des solutions concrètes à l’espace alloué à la Femme dans la sphère socio-économique et politique du pays.

Un panel d’exception à découvrir lors de cette table ronde :

Hayat Bouffarrachen : Psychosociologue et enseignante chercheure, parlementaire et responsable de la promotion de la femme et la petite enfance au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Najwa El Iraki : Fondatrice et Managing Director d’Africa Dev Consulting Ltd – société de conseil en développement des affaires et conseil financier, dédiée au continent Africain. Classée parmi les 60 femmes les plus influentes d’Afrique par le New African Woman Magazine en 2016 et, distinguée parmi les femmes leaders les plus influentes d’Afrique par Choiseul Africa 2020.

Assietou Sylla Diouf : Directrice générale du Département des finances de Gavi l’Alliance du Vaccin & Membre du Steering committee of International Financial Reporting for Non-Profit Organisation (IFR4NPO).

Yasmine El Baggari : Fondatrice et CEO de Voyaj, classée dans la liste Forbes des 30 entrepreneurs africains les plus prometteurs et, distinguée par “African Studies Association, Hampshire College’s $60K Award for Entrepreneur ship and Innovation, Glamour Women of the Year Award, Ingenuity Awards et récemment par la Maison Blanche en tant que l’une des 100 blogueurs les plus influents.

Rachid Achachi : Docteur en sciences économiques et chercheur en sciences sociales, Fondateur d’Arkhè Consulting, un cabinet de consulting spécialisé dans les études qualitatives portant sur les crises de transitions, les mutations sociales et sociétales et le rôle de l’imaginaire dans la structuration des rapports sociaux au Maroc, Chroniqueur à Luxe Radio.

Modératrice : Aziza Laayouni, Animatrice Télévision & Radio 2M.

Cette édition sera aussi ponctuée par le témoignage de Hajar Moussanif, créatrice de Shama – premier robot humanoïde marocain, gagnante du 1er prix de la catégorie “Global AI Inclusion Award” dans le cadre du prestigieux prix “Women Tech” et, enseignante — experte en Intelligence artificielle (IA) à l’Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech.