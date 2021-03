Emirates offre aux passagers de la Classe économique plus d’espace et d’intimité avec une nouvelle option d’achat de sièges vides adjacents

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Ces sièges seront proposés par la compagnie à tous les clients de la Classe économique munis d’une réservation confirmée. Par ailleurs, les clients ne pourront pas pré-réserver des sièges vides, car ceux-ci sont soumis à disponibilité et ne seront proposés à l’achat qu’au comptoir d’enregistrement de l’aéroport avant le départ du vol. Les tarifs varient de 55 à 165 dollars par siège vide, hors taxes applicables selon le parcours concerné.

Emirates lance ce nouveau service après avoir étudié les commentaires de ses clients, pour répondre aux besoins d’une clientèle à la recherche d’une plus grande intimité et d’espace, tout en voyageant en classe économie. Il s’agit notamment des couples qui souhaitent avoir toute la rangée pour eux (un maximum de trois sièges dans la même rangée), des parents qui voyagent avec des enfants en bas âge dans leurs bras, ou de ceux qui souhaitent simplement avoir plus d’espace en vol en période de pandémie.

En plus de la nouvelle option de sièges libres, Emirates Airlines offre actuellement plusieurs types de sièges pour les clients de la classe économique afin qu’ils puissent choisir leur siège préféré en fonction de leurs besoins à bord :

• Des sièges offrant ​un espace supplémentaire pour les jambes : ​les​ ​sièges situés dans les rangées de sortie, offrant plus d’espace mais soumis à des exigences de sécurité ;

• Des sièges ​jumelés : des sièges en rangée de deux à l’arrière des Boeing 777, et sur le pont supérieur des Airbus A380 bi-classes ;

• Des sièges ​privilégiés : à l’avant de la cabine et à l’étage supérieur des Airbus A380 ;

• Des sièges ​normaux : tous les autres sièges en Classe économie.

Ces sièges, disponibles via Emirates.com/ma, les centres d’appels d’Emirates, à l’enregistrement à l’aéroport, à bord et par l’intermédiaire d’agents de voyage partenaires, sont proposés gratuitement ou soumis à une tarification, selon le statut Emirates Skywards des clients, le type de tarif, l’heure de départ et d’autres besoins particuliers.*

Emirates présente d’autre part de ​généreuses réductions sur les tarifs d’excédent de bagage, pour aider les clients effectuant des voyages essentiels et désireux de ramener chez eux ce dont ils ont le plus besoin. Ces réductions varient de 35 à 60 % des tarifs normaux selon le secteur et doivent être réservées et payées à l’avance jusqu’à 4 heures avant le départ du vol.