Laila El Andaloussi comptabilise le succès

Loin de l’image de l’experte-comptable cachée sous ses dossiers dans un bureau isolé, la fondatrice du cabinet de conseil ABS Consulting et présidente du réseau Wimen a réussi à développer une activité libérale performante tout en remplissant un rôle social utile et responsable.

À bonne école

Née dans la capitale économique, Laila El Andaloussi entame son parcours académique à l’université Hassan II de Casablanca en gestion des entreprises. Licenciée en 1988, la jeune femme s’envole vers la France pour compléter sa formation avec un diplôme d’études approfondies en science de gestion à l’IAE Toulouse, dans l’optique d’accéder au cycle doctoral, mais, très vite, elle change de trajectoire. “J’ai eu un parcours classique et je me préparais à faire le doctorat, mais dès que j’ai eu mon DEA, je me suis rendu compte que ce n’était pas du tout ma tasse de thé”, nous confie-t-elle. Fille d’entrepreneure, la passion familiale la rattrape et la pousse en 1989 à prendre le chemin de Paris, pour poursuivre des études d’expertise comptable afin de connaître en…