Comment le supercalculateur de l'UM6P peut soutenir l'économie nationale

Du nouveau dans l’innovation digitale au Maroc. L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) a inauguré, le 19 février, son nouveau Data Center à Benguerir. Avec cette infrastructure qui s’étend sur 2000 m², l’UM6P souhaite contribuer à garantir la souveraineté digitale du Royaume et à développer de nouveaux services numériques 100 % marocains. Autre fait marquant : l’African Supercomputing Center abrite, comme son nom l’indique, le supercalculateur le plus puissant d’Afrique. Une technologie qui permet au Maroc de se hisser à la 26è place mondiale en termes de puissance de calcul. Quels atouts représente-t-il pour l’économie nationale ? Du nouveau dans le digital au Maroc. L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) a inauguré, le 19 février, son nouveau data center à Benguerir. Avec cette infrastructure qui s’étend sur 2000 m², l’UM6P souhaite contribuer à garantir la souveraineté digitale du Royaume et à développer de nouveaux services numériques 100% marocains. Autre fait marquant : l’African…