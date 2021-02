Mohammed Benabbou, climatologue : “La probabilité d’évènements météo extrêmes est alarmante” 

Faut-il s’inquiéter aujourd’hui de l’impact de changement climatique ? Il est certain que le réchauffement climatique a un impact significatif sur l’environnement et les activités socio-économiques au Maroc comme ailleurs. L’agriculture est le premier secteur à subir les effets de ce changement à cause de la disponibilité en eau, qui conditionne la qualité de l’irrigation des cultures. Le dernier rapport de la Banque mondiale confirme la vulnérabilité du royaume à la variabilité et au changement climatique. La probabilité d’occurrence de sécheresses et d’évènements météorologiques extrêmes est particulièrement alarmante, ces changements affecteront à la fois les moyens de subsistance en milieu rural mais auront un impact sur l’économie nationale…