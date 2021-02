Diaspora, le nouveau média de TelQuel dédié aux Marocains du monde

Depuis le 22 février, les Marocains du monde ont rendez-vous sur diaspora.telquel.ma. Ce nouveau média en ligne, gratuit, propose un regard empreint de culture marocaine sur les grands sujets de société qui animent les pays où réside la diaspora marocaine, et un regard de Marocains du monde sur les mécaniques qui transforment le Maroc.

En français pour l’instant, dans un style « magazine » qui prend son temps par rapport à l’actualité chaude, avec des articles longs découpés en séries pour plus d’accessibilité, Diaspora par TelQuel tente d’apporter un peu de marocanité là où on voudrait l’étouffer et un souffle venu d’ailleurs pour rendre compte du dynamisme et des problématiques des Marocains du monde.

« Marocains du monde » ? Trop générique. « MRE » ? Trop administratif. La dizaine de journalistes qui contribuent à Diaspora par TelQuel leur préfèrent le terme de « Marocopolitains » pour désigner ces près de 5 millions de citoyens marocains aux parcours et aspirations multiples. Étudiants, cadres, chercheurs, militants, entrepreneurs, politiques, parents, artistes… Ils font d’ores et déjà vivre le site et nous espérons qu’ils continueront de s’y retrouver.

Reportage, enquête, longs formats… Diaspora ouvre aussi ses colonnes à toutes celles et ceux qui souhaitent faire vivre un débat constructif dans une rubrique « Tribunes » que nous souhaitons la plus dynamique possible.

Diaspora par TelQuel, c’est aussi dans les oreilles avec une offre de podcasts en développement. Le tout est complété par des « Guides pratiques », véritables « tutos » en ligne qui rassemblent au même endroit une information vérifiée sur les questions que peuvent se poser les membres de la diaspora (administratives, financières, bons plans…).

