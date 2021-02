Dans la bibliothèque de Lamia Berrada-Berca

Auteure notamment de ‘Kant et la petite robe rouge’ (éd. La Cheminante, 2011) et de ‘Chasser les ombres’ (éd. Do, 2021), Lamia Berrada-Berca partage avec les lecteurs de TelQuel quatre de ses livres préférés.

1. Une vie, un rêve, un peuple toujours errants, de Mohammed Khaïr-Eddine

“Dans l’épopée du bandit Bousfr’ et de sa lutte contre le caïd retentit, comme toujours, le cri de révolte de l’écrivain contre les errements de l’Histoire et du pouvoir contre les affres de la misère… Remise en question radicale du théâtre du monde, hanté par des bouffons et des marionnettes, jonché de crimes et d’injustices, en quête de vérités ultimes à exhumer du lit d’une réalité foutraque, la langue de Khaïr-Eddine, violente et crue, brille comme un soleil noir… Où l’écriture sonde à vif le vertige de la vie et le mystère…