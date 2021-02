Mouvement Moorish : un nationalisme new-age ?

Vous les avez probablement croisés sur Twitter, Facebook ou Instagram. Ils arborent sur leur photo de profil l’étoile à huit branches de la dynastie mérinide. Leurs idoles sont Hassan II ou le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita. Ils gèrent des pages comme Moorish Times, Moorish Warriors, Moorish Empire, Moorish Movement ou encore Moorish History. Ils ont réussi à hisser des hashtags comme #ProtectMoroccanHeritage ou plus récemment #ملكنا_خط_أحمر (“notre roi est une ligne rouge”) dans les top tendances sur Twitter.

Entre moorish et moorish

Leurs ennemis les accusent d’être des bots du Makhzen, des ayachas ou des extrémistes de droite. Entre nostalgiques d’une glorieuse histoire et promoteurs de “l’exception marocaine”, ces cyberactivistes pèsent de plus en plus dans les débats sur les réseaux sociaux.

Avant l’apparition de…