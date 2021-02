Umniah Jordanie choisit Ericsson pour la transformation de son réseau

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

L’accord couvre le matériel, les logiciels et la gamme de services tels que la gestion de réseau, l’intégration de système et l’assistance. Il couvre également la transformation de l’infrastructure 4G existante afin de répondre à la demande croissante des consommateurs en matière de connectivité.

Le PDG d’Umniah Ziad Shatara a déclaré à ce propos : « La transformation à venir de nos réseaux est conforme à notre engagement visant à soutenir l’innovation et le développement dans le secteur des télécommunications en Jordanie. Grâce à ce partenariat avec Ericsson, nous franchissons une nouvelle étape pour répondre à la demande de connectivité et de services haut débit mobile des consommateurs et des entreprises et rendons notre réseau encore plus efficace pour gérer le trafic de données et garantir une meilleure qualité d’expérience à nos clients. »

Ericsson fournira des équipements de la famille Ericsson Radio System qui sont flexibles pour répondre aux demandes changeantes avec une technologie multi-bande et multi-couche. Cela favorisera des opérations écoénergétiques et rentables tout en permettant à Umniah de répondre à la demande croissante des abonnés pour une connectivité Internet mobile meilleure et plus rapide.

Fadi Pharaon, Président d’Ericsson Moyen-Orient et Afrique, a pour sa part souligné e: «L’accord d’aujourd’hui témoigne de la confiance continue d’Umniah dans notre technologie et notre leadership sur le marché, ce qui nous permet d’acquérir une position supplémentaire sur le marché avec Umniah et en Jordanie. Nous sommes excités de mener à bien ce nouveau partenariat en déployant de nouveaux réseaux dans le royaume et en soutenant la construction de l’infrastructure locale de télécommunications. »

Le système radio Ericsson offre la solution radio compacte et la meilleure capacité écoénergétique de l’industrie, tout en maintenant son leadership au niveau de la performance. La flexibilité inhérente à l’architecture est rendue possible par un déploiement de logiciel ciblé, qui permet un déploiement rapide et efficace de nouvelles capacités par des réseaux pérennes et durables.