Salon virtuel des études en France 13 et 14 Février 2021 sur virtuel.sef.ma

Le Salon des Etudes en France, organisé durant les 10 précédentes années en présentiel à Casablanca se positionne comme le plus grand salon au monde (hors France) dédié à l’enseignement supérieur français.

Cette année, malgré le contexte sanitaire, le Salon des études en France innove et se transforme en salon virtuel consacré aux étudiants du cycle supérieur, sa mission est de permettre aux étudiants de se renseigner auprès de grandes écoles françaises afin de pouvoir poursuivre leurs études au sein de leurs établissements, tout en leur offrant la possibilité d’entrer en contact en live avec les responsables d’admissions sans se déplacer.

Il s’agit d’une occasion unique pour discuter avec les grandes écoles en direct, s’informer sur leur cursus et formation et entamer la procédure de poursuite d’études supérieures en France dans ces établissements de haut niveau pour une Licence, Master, Master spécialisé ou MBA.

Le SEF a réuni pour l’occasion plus de 100 établissements français et prévoit de réunir environ 10 000 visiteurs pendant les deux jours du Salon. Les étudiants et parents pourront circuler virtuellement entre les stands pour entrer en contact avec les exposants. Ils auront également l’occasion d’assister à plusieurs conférences autour de l’orientation, les études en France, la vie en France et les démarches administratives.