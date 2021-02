Article 490 et test ADN de paternité: que montre l'affaire Leila S. et Mohamed Tahari?

La bataille judiciaire entre Leila S. et l’avocat Mohamed Tahari met en émoi l’opinion publique depuis un an. Et pour cause ! Elle cristallise tous les obstacles auxquels sont confrontées les femmes enceintes non mariées à leur partenaire. Elle permet aussi de mettre en exergue l’épineuse question de l’usage des tests ADN dans les affaires de filiation.

Par Zakariasalhi