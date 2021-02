ALL-Accor Live Limitless débute 2021 avec des offres exclusives pour (re)découvrir le Maroc et démarrer l’année de manière positive

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

ALL, leader mondial de l’hospitalité augmentée, lance dès à présent une offre de 30% sur les séjours, le spa et la restauration sur plus de 40 hôtels et resorts au Maroc. Cette offre exclusive est réservée aux membres du programme de fidélité ALL lorsqu’ils réservent avant le 31 mars 2021 directement en ligne, à l’hôtel ou via le centre d’appels, et est valable pour les séjours jusqu’au 11 mai 2021, sous réserve de disponibilité et hors taxes locales et frais de service. Les membres accumuleront des points sur tous les achats.

Avec le lancement et le déploiement du programme ALL SAFE au début de la pandémie, le groupe a mis en œuvre certaines des normes de nettoyage et procédures opérationnelles les plus strictes dans le monde de l’hôtellerie afin d’assurer la sécurité des clients lors de la réouverture des hôtels. Chaque hôtel a vu la nomination d’un agent ALLSAFE chargé de superviser les opérations liées à l’assainissement, aux mesures préventives et au traitement des demandes de renseignements.

Avec ALLSAFE, Accor s’est associé à Bureau Veritas pour développer un label destiné à certifier que les normes de sécurité et les protocoles de nettoyage appropriés ont été atteints. Accor s’est également associé à AXA Assurance pour mettre en place un service de soutien médical gratuit accessible à tous ses clients.

Des offres Staycations pour retrouver le plaisir de voyager près de chez soi

En écho à la campagne #ALLFBLADNA, vous pourrez profiter d’expériences pour revivre votre ville autrement. Les avantages : pouvoir se déconnecter du quotidien sans déplacement et sans penser au couvre-feu. Parfaites pour éviter le stress du voyage et réduire son empreinte carbone, tout en favorisant le tourisme local dans un élan de solidarité, les offres Staycations incarnent les vacances du quotidien dans des hôtels exceptionnels accessibles à portée de vélo ou à pied.

Évasion et détente au Fairmont Marrakech

C’est face aux montagnes enneigées de l’Atlas, dans un écrin de verdure bordé d’oliviers et d’orangers, que le Fairmont Royal Palm Marrakech vous accueille pour une escapade hivernale ressourçante et revigorante. Surprenez votre bien aimé et vivez une expérience mémorable à seulement 9200 dhs comprenant un séjour de 2 nuits en chambre deluxe avec petit déjeuner. Un dîner aux saveurs locales à base de produits de la ferme biologique du domaine vous sera offert. Pour profiter pleinement de ce moment de plaisir, un massage thérapeutique d’une durée de 60 min à l’huile d’argan bio est inclus. Pour 500 dhs de plus par personne, vous pourrez vivre une expérience insolite avec un cours de poterie au cœur de la ferme biologique.

Découverte de la ville ocre en amoureux au Sofitel Marrakech

Le Sofitel Marrakech Palais Impérial a concocté une offre pour les amoureux en quête d’aventure et de découverte. Redécouvrez Marrakech à vélo, en calèche ou selon le moyen de transport de votre choix, et partez à la découverte des trésors cachés de la ville. L’hôtel vous propose un city road pour découvrir le Marrakech Arty, une visite de résidences d’artistes, en passant par la médina pour découvrir les artisans et leurs métiers, ou encore un itinéraire Marrakech Garden pour vous plonger dans les plus beaux jardins secrets. Pour les amoureux de l’histoire, un itinéraire History Map est disponible. Vous serez accompagné par un historien à travers une expédition vers les principaux monuments de la ville (disponible uniquement en sidecar). Pour clôturer la journée, rendez-vous à la Cave pour un dîner gastronomique en amoureux.

Escapade en amoureux entre terre et mer au Sofitel Tamuda Bay

Le Sofitel Tamuda Bay Beach and Spa a conçu une offre qui comblera tous les aventuriers. Pour 2400 dhs la chambre double avec petit déjeuner, célébrez la Saint Valentin entre la Méditerranée et les montagnes du Rif. L’hôtel propose un réveil en douceur avec une vue idyllique sur la mer depuis un lit Mybed en plumes d’oie. Une randonnée au Jbel ZemZem pour découvrir l’arrière-pays, une immersion dans un paysage naturel à travers une visite des coopératives locales, et un déjeuner authentique chez l’habitant sont au programme. Pour le dîner, notre chef a concocté un somptueux repas gastronomique à base de produits du terroir à déguster au restaurant Le Marché des Saveurs ou dans votre chambre en toute intimité. Afin de vous permettre de profiter de ces instants uniques, la Villa des Enfants restera ouverte jusqu’à 20h.

Staycation romance au Sofitel Rabat

Faites revivre votre amour et célébrez avec votre moitié une magnifique St Valentin à Rabat à proximité de chez vous. Pour seulement 2014 dhs, vous disposerez d’un hébergement en chambre Deluxe avec petit déjeuner et dîner de la Saint Valentin. Pour un moment de détente, vous pourrez profiter de 30% de réduction sur la carte des soins du Sofitel Spa.

Échappé romantique au Mövenpick Tanger entre histoire et modernité

Vivez et explorez Tanger en amoureux grâce à l’offre du Mövenpick qui propose un hébergement en chambre Executive double avec petit déjeuner et un honeymoon package compris. Au programme : une visite de l’ancienne médina avec une halte au Grand et au Petit Socco, une pause de thé vert chamali au café Hafa fondé en 1921, et une visite de la Medina Art Gallery.

Expériences romantiques au Pullman El Jadida

Optez pour un séjour dans un havre de paix pour vous reconnecter et partager un moment à deux, riche en expériences romantiques. Le Pullman Mazagan Royal Golf & Spa propose une offre avec hébergement en chambre Deluxe, en suite ou en duplex avec petit déjeuner, suivi d’une balade à cheval le long de la belle plage vierge d’Al Haouzia. De retour à l’hôtel, vous savourerez un dîner gastronomique dans l’ambiance cosy de notre restaurant ou en toute intimité dans votre chambre.

Wellness Staycation au Surfcation MGallery Essaouira

En vous proposant une adresse pour bien vous restaurer et faire de l’exercice, vous pourrez prendre soin de votre corps et obtenir votre dose de vacances sans les tracas d’un voyage lointain. Face à l’océan, avec une équipe au petit soin, ce Staycation comprend pour 800 dhs par personne : un day-use en chambre, un déjeuner au restaurant Mbeach Menu avec boissons soft, une expérience Thalassa Sea & Spa, ainsi qu’un accès piscine thalasso et salle de fitness sur réservation.