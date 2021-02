Une cheffe de projet de la Société Nationale des Autoroutes du Maroc décroche le titre de “BIM Influenceuse” de l’année 2020 dans la catégorie International

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Il s’agit d’un concours annuel, organisé par la plateforme internationale HEXABIM, qui vise à mettre en lumière les personnalités et les organisations les plus impliquées dans la méthodologie BIM, œuvrant pour la transformation digitale de la gestion des projets dans le secteur des BTP.

Cette récompense internationale symbolique “met à l’honneur la femme ingénieur marocaine et sa contribution à faire du Maroc un leader africain en matière d’innovation et de transformation digitale dans différents secteurs”, souligne Hajar Boughaza, la gagnante du concours.

Par ailleurs, la maîtrise de cette approche innovante par les ingénieurs de ADM s’inscrit dans le cadre d’une politique d’amélioration et de modernisation continues des techniques et des procédés de construction et de maintenance de l’infrastructure autoroutière, conduite par la société, à travers notamment l’investissement dans le capital humain, sa valorisation et sa qualification.