PM Maroc reconnu comme “Top employer”, pour la 5e année consécutive, Philip Morris International également certifié “Global Top Employer” par le “Top Employeur Institute”

“La reconnaissance de PM Maroc en tant que l’un des meilleurs employeurs du pays pour la 5e année consécutive est un signe fort confirmant la qualité de l’environnement de travail chez PM Maroc”, a déclaré Gianluca Tittarelli, directeur des ressources humaines Maghreb. “Nous continuons à viser l’excellence et nous nous remettons constamment en question afin d’offrir une expérience unique à nos collaborateurs.”

“La vision de PMI est de créer un avenir sans fumée, stimulé par l’énergie et la passion de nos collaborateurs, pour apporter des changements positifs pour les fumeurs adultes qui ne souhaitent pas arrêter de fumer”, a expliqué Jalal Ibrahimi, le directeur général de PM Maroc.

PMI, est également l’une des 16 organisations internationales ayant reçu cette année la certification “Global Top Employer”. Avec 73.500 employés à travers le monde, l’entreprise s’est engagée à offrir un avenir sans fumée le plus rapidement possible en concentrant ses ressources sur le développement, la recherche scientifique et une commercialisation responsable de produits sans combustion à risque réduit, dans le but de remplacer complètement et le plus rapidement possible les cigarettes par des produits à risque réduit sans combustion.

Depuis cette annonce, PMI a fait des progrès significatifs dans la réalisation de cet objectif. Au 30 septembre 2020, les produits sans combustion étaient disponibles à la vente dans 61 marchés, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Japon…