Itel lance deux smartphones d’exception au Maroc : Vision 1 Pro et Vision 2

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Présente au Maroc depuis 2017, la marque itel ne cesse d’innover en mettant à la disposition des jeunes consommateurs marocains les toutes dernières technologies dans le domaine des smartphones. Cette fois, itel vient de sortir deux smartphones d’exception : il s’agit du Vision 1 Pro et du Vision 2.

Ces deux élégants smartphones se caractérisent par la qualité de leur design, mais aussi par leurs performances à toute épreuve et leur accessibilité pour toutes les bourses.

itel Vision 1 Pro

Comme son nom l’indique, le Vision 1 Pro est une version améliorée du smartphone itel Vision 1 lancé début 2020. itel Vision 1 Pro est équipé d’un superbe écran LCD IPS de 6,52 pouces intégrant une encoche sous forme de goutte d’eau.

itel Vision 1 Pro se pare en outre d’une caméra frontale de 5 mégapixels. Son panneau arrière abrite un système à trois caméras qui regroupe une caméra principale de 8 mégapixels, ainsi qu’une paire d’objectifs VGA. itel Vision 1 Pro est capable de capturer des images de qualité HDR dont la clarté et la netteté sont époustouflantes, et ce même lorsque la luminosité fait défaut. Le smartphone est également équipé d’un capteur d’empreintes digitales et du système de verrouillage avec reconnaissance faciale.

Prix du smartphone itel Vision 1 Pro au Maroc

itel Vision 1 Pro est proposé à partir de 899 DH. Il se décline en deux coloris (bleu aurora et bleu océan). Le smartphone est livré avec un casque mono BT gratuit.

itel Vision 2

Avec le smartphone itel Vision 2, vous allez pouvoir découvrir le très innovant plein écran percé HD de 6,6 pouces dont la résolution atteint les 1600*720, pour un rapport hauteur/largeur de 20:9 et un rapport écran/corps de 90 %. Cet écran vous étonnera par sa clarté et par sa luminosité.

Le smartphone dispose en outre de la connectivité 4G LTE ! Que vous téléchargiez des vidéos, que vous visionniez du streaming ou que vous naviguiez sur le web, la 4G LTE et la VoLTE rendront votre expérience internet beaucoup plus rapide ! Vous profiterez en plus d’une qualité d’appel vocal de premier plan, mais aussi d’un temps d’attente de connexion extrêmement réduit.

Les utilisateurs bénéficieront également de la présence d’un appareil photo principal de 13 mégapixels qui est capable d’immortaliser des images d’une qualité exceptionnelle. Cet appareil est associé à une caméra photo macro de 2 mégapixels qui vous rapproche au maximum de ce que vous photographiez. L’appareil photo à capteur de profondeur est capable de juger de la distance et de la profondeur tout en sublimant vos photos !

Le smartphone Vision 2 arbore un design Unibody Ultra Fin de 8,3 mm. Étanche aux éclaboussures et à la poussière, ce smartphone apporte aux utilisateurs une protection optimale et une tranquillité d’esprit maximale. Le smartphone est également équipé d’un capteur d’empreintes digitales et du système de verrouillage avec reconnaissance faciale.

Enfin, sa grande batterie de 4000 mAh vous permet de bénéficier d’une autonomie de 800 heures de veille, mais aussi de 25 heures d’appel 3G, de 35 heures de musique et de 7 heures de vidéo.

Prix du smartphone itel Vision 2 au Maroc

Le smartphone itel Vision 2 est proposé au prix de 999 DH. Il est disponible en deux coloris (Gradient Green et Deep Blue). Le smartphone est livré avec un casque mono BT gratuit.