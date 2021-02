Nouvelle Dacia Sandero, élue voiture de l’année par L’argus

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Nouvelle Sandero vient de recevoir le Trophée L’argus de la voiture de l’année 2021. Distinguée parmi les 32 modèles en lice, elle a été choisie par un jury de journalistes automobiles de différents médias (La Tribune, Le Monde, L’Équipe, RTL, La Voix du Nord…).

Vendue à près de 2,3 millions d’exemplaires depuis son lancement en 2008, dont plus d’un tiers en France, Dacia Sandero reste année après année, le véhicule le plus vendu à particulier, que ce soit en France ou en Europe.

Nouvelle Sandero, au style plus affirmé et contemporain, reste fidèle à l’ADN d’accessibilité des 2 générations qui l’ont précédée, tout en ayant été entièrement renouvelée : nouveau design, nouveaux équipements et toutes dernières générations de moteurs, essence ou GPL ECO-G pour plus d’efficience et des consommations réduites. Son intégration à la plateforme CMF-B a permis d’améliorer encore son habitabilité, sa qualité, notamment intérieure, mais aussi son confort et son agrément de conduite.

Ce Trophée Argus de la Voiture de l’année 2021 vient s’ajouter aux récompenses déjà reçues à travers l’Europe, comme par exemple le prix WhatCar ? de la Voiture de l’Année tous segments confondus (Angleterre), le prix Good Deal des Automobile Awards (France) ou bien encore celui de Car Of The Year en Roumanie.

“Nouvelle Sandero vient d’être lancée, avec l’objectif de poursuivre la success-story des générations qui l’ont précédée avec près de 2,3 millions de ventes, et continuer ainsi d’être chaque année, en France comme en Europe le véhicule le plus vendu à particulier. En étant le premier véhicule Dacia à utiliser la plateforme modulaire CMF-B de l‘Alliance, tout en restant fidèle à l’ADN de DACIA, nouvelle Sandero est plus que jamais en phase avec l’aspiration d’achat malin des clients particuliers. Le Trophée L’argus de la voiture de l’année récompense notre travail et conforte notre vision qu’un prix juste est compatible avec une voiture moderne et attrayante. Nouvelle Sandero en est la parfaite illustration.”