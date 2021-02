Mohamed Benchaâboun, ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration, invité de la 1re édition des “Matins HEC” 

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Prévus au moins une fois par trimestre et dans un format de 1 h 30, les Matins HEC ont pour vocation de mettre en lumière des thématiques économiques et sociales auprès de personnalités marquantes, dans un ton libre et via un échange constructif.

L’invité de la première édition, qui a eu lieu vendredi 29 janvier, était Mohamed Benchaâboun, ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration. Il a de son propre aveu apprécié le format, tout à fait adapté, car permettant à tout un chacun de participer à une discussion matinale de qualité avant de vaquer à ses occupations.

L’événement a pu compter la participation d’une centaine de membres de la communauté des anciens HEC Paris au Maroc, dont certains en présentiel dans le respect strict des mesures sanitaires.

Benchaâboun a répondu de façon transparente à toutes les questions soulevées lors de cette rencontre. Il n’a pas manqué de dresser le bilan de l’année 2020 qui a connu une crise sanitaire inédite avec toutes ses conséquences économiques et sociales et pour laquelle une mobilisation et une solidarité sans faille ont été démontrées par l’ensemble des décideurs et citoyens marocains.

Le ministre a notamment fait le point sur le crédit OXYGENE et le crédit RELANCE, solutions d’urgence qui ont permis à des milliers d’entreprises de traverser cette crise sanitaire aux très fortes répercussions sur le plan économique et social. Il a également relevé l’importance d’un soutien à la santé financière des entreprises comme socle à une relance de l’investissement, priorité annoncée pour 2021.

Un grand espoir est nourri par le lancement de la campagne de vaccination pour mettre fin à la pandémie et espérer un retour à la normale courant 2021.

S’agissant des grands chantiers prévus pour 2021, le ministre a mis l’accent sur le démarrage de la généralisation de la couverture sociale, la mise en œuvre du Fonds Mohammed VI pour l’investissement, et la mise en place de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État.

Les participants ont conclu le débat à travers des questions d’ordre plus général, couvrant notamment les mécanismes de soutien à la demande, les solutions apportées à l’intégration progressive de l’informel, la mise en œuvre des recommandations des dernières Assises de la fiscalité, ainsi que les dispositifs de soutien “très attendus” dans l’écosystème Startups et Capital-risque marocain.