La nouvelle Yaris automatique, fleuron de la technologie Toyota, arrive sur le marché marocain !

Peau neuve pour la 4e génération du modèle mythique de la marque Toyota

À travers la nouvelle Yaris, Toyota confirme, une fois de plus, son leadership sur le marché marocain des citadines essence. Le Géant nippon y intègre, pour la première fois sur une citadine, les principes de l’architecture TNGA (Toyota New Global Architecture) avec l’introduction de la plateforme GA-B. Combinés, ses principes ont permis aux designers de concevoir une voiture avec une identité affirmée et une allure dynamique et attrayante. Si Toyota a choisi de renouer avec le concept “compact et spacieux” inspiré de la première génération du modèle, c’est surtout pour le réinterpréter dans un style “agile”, qui caractérise une voiture réactive, dynamique et toujours prête à s‘élancer.

La nouvelle Yaris adore les mélomanes et les technomanes

Spacieux et confortable, l’habitacle de la nouvelle Yaris trouve une réponse à tous les goûts. Les mélomanes s’y sentiront comme chez eux grâce au meilleur système audio embarqué du segment des citadines. Les férus de la connectivité y trouveront, aussi, leur compte grâce à l’intégration directe de smartphones, qu’ils soient via Apple CarPlay ou Android Auto. Autrement dit, les passagers de la nouvelle Yaris vivront l’agréable expérience d’utiliser leur application favorite sur un écran de contrôle central multimédia de 7 pouces.

Une nouvelle génération hybride qui booste la puissance et réduit la consommation

L’autre nouveauté technologique introduite dans la nouvelle Yaris réside dans sa motorisation hybride Toyota de quatrième génération. Ce nouveau système a réussi à résoudre la difficile équation de la réduction de la consommation tout en augmentant la puissance. Parce que, effectivement, la nouvelle génération consomme en moyenne entre 2,7-3,2 litres chaque 100 km, soit 20 % de moins que son prédécesseur. En même temps, sa puissance s’est vue augmentée de 15 % pour atteindre les 116 ch. Cela donne une voiture qui accélère de 0 à 100 km en seulement 9,7 secondes et qui consomme moins que la dernière génération. Ce n’est pas le seul avantage de la nouvelle motorisation hybride qui permet, également, de rouler en mode 100 % électrique à des vitesses élevées jusqu’à 130 km/h sur des distances plus longues qu’il y a une génération. Ainsi, la nouvelle Yaris peut circuler longtemps en mode 100 % électrique, mais sans avoir besoin d’être rechargée et sans produire d’émission de CO2.

Leadership réaffirmé de Toyota en matière de sécurité

La nouvelle Toyota Yaris est la voiture la plus sûre de son segment. En ligne avec l’engagement de Toyota de démocratiser les équipements de sécurité, la Toyota Yaris a été pensée pour rendre chaque voyage aussi agréable que sûr. Sa caisse à haute rigidité augmente les niveaux de sécurité du véhicule et lui donne plus de maniabilité, de réactivité et de confort, tout en réduisant le bruit et les vibrations. Pour verrouiller ce rigide système de sécurité, la nouvelle Toyota Yaris inaugure, en première mondiale sur son segment, des airbags centraux qui évitent au conducteur et au passager de se percuter en cas d’impact latéral.

La nouvelle plateforme GA-B de l’architecture TNGA arrive sur la Yaris

Pour la première fois sur une citadine, la Yaris bénéficie de l’introduction de la plateforme GA-B. Conçue selon les principes de la nouvelle architecture globale TNGA (Toyota New Global Architecture), cette innovation se base, principalement, sur une répartition optimale des masses et une rigidité de caisse accrue. Combinée aux excellentes performances de la motorisation hybride, cette philosophie permet à la nouvelle Yaris d’être une voiture dotée d’un grand sens de fluidité, de précision et d’agilité.

Les motorisations de la nouvelle Yaris

La nouvelle Yaris est disponible en deux motorisations : Essence et Hybride. Un moteur en essence 1 litre en boîte manuelle, avec un bloc trois cylindres, cette motorisation offre un meilleur rendement énergétique et pollue moins que les moteurs concurrents. La nouvelle Yaris est, également, disponible en motorisation hybride 4e génération qui consomme 20 % en moins que la génération actuelle, tout en la dépassant en termes de puissance. Cette motorisation permet aussi d’effectuer jusqu’à 80 % de votre trajet en circuit urbain en mode 100 % électrique.