Ford et Google s’associent pour accélérer dans l’innovation automobile et réinventer l’expérience des véhicules connectés

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat établi pour six ans, qui débutera en 2023, des millions de futurs véhicules Ford et Lincoln, tous modèles confondus, seront équipés d’Android, avec les applications et services Google intégrés.

Pour favoriser une innovation permanente, Ford et Google mettent en place un nouveau groupe de collaboration, Team Upshift. Tirant parti du talent et des atouts des deux entreprises, Team Upshift repoussera les limites de la transformation de Ford, permettra aux utilisateurs de vivre des expériences personnalisées et ouvrira des perspectives inédites basées sur les données. Cela peut inclure des projets allant du développement de nouvelles expériences d’achat de véhicule à la création de nouvelles offres d’achat basées sur des données, etc.

“Alors que Ford poursuit la transformation la plus profonde de son histoire avec l’électrification, la connectivité et la conduite autonome, le rapprochement de Google et de Ford permet la mise en place d’un véritable centre d’innovation capable d’offrir une expérience personnalisée à nos utilisateurs et de moderniser notre entreprise”, déclare Jim Farley, président de Ford.

“De la première chaîne de montage mobile à la toute dernière technologie d’aide à la conduite, Ford a donné le rythme de l’innovation dans l’industrie automobile depuis près de 120 ans”, a déclaré Sundar Pichai, PDG de Google et Alphabet. “Nous sommes fiers de nous associer pour mettre en pratique le meilleur de l’intelligence artificielle, de l’analyse des données, des plateformes de calcul et du Cloud de Google afin de contribuer à la transformation des activités de Ford et de mettre au point des technologies automobiles qui assurent la sécurité et la connectivité de tout le monde sur la route.”

IA, Machine Learning et analyse des données au programme

En tant que fournisseur officiel de Cloud et à partir de cette année, Google aidera Ford à tirer parti de ses technologies d’IA, de Machine Learning et d’analyse de données pour accélérer la transformation numérique du constructeur automobile, moderniser ses opérations et alimenter les technologies automobiles connectées grâce au Cloud Google réputé pour sa fiabilité et sa sécurité.

Avec le Cloud Google, Ford pourra :

Améliorer davantage l’expérience client grâce à une technologie inédite et des services personnalisés

Accélérer la modernisation du développement des produits, de la fabrication et de la gestion de la chaîne d’approvisionnement, y compris l’exploration de l’utilisation de l’IA pour la formation des employés de fabrication et des performances encore plus fiables des équipements d’usine

Accélérer la mise en œuvre de modèles utilitaires basés sur les données, afin que les clients reçoivent des avis en temps réel, tels que les demandes de maintenance ou les alertes de rappel.

Ford et Google ont une vision commune pour offrir des expériences de véhicules connectés agréables, plus sûres et plus efficaces, conçues pour minimiser la distraction du conducteur et maintenir les utilisateurs à la pointe de la technologie grâce à des mises à jour en direct.

Google Assistant, Google Maps et Google Play à bord :

À partir de 2023, les utilisateurs Ford et Lincoln du monde entier bénéficieront d’expériences numériques uniques basées sur le système d’exploitation Android et sur les applications et services intégrés de Google, qui comprennent une technologie cartographique et vocale de classe mondiale :

Avec Google Assistant, les conducteurs peuvent garder les yeux sur la route et les mains sur le volant, en lançant des commandes simplement avec leur voix.

Avec Google Maps comme système de navigation principal des véhicules, les conducteurs peuvent atteindre leur destination plus rapidement grâce à des informations sur le trafic en temps réel, le réacheminement automatique, le guidage sur la voie et bien plus encore.

Avec Google Play, les conducteurs auront accès à leurs applications préférées pour écouter de la musique, des podcasts, des livres audio et bien d’autres possibilités encore. Ces applications sont optimisées et intégrées pour une utilisation à bord des véhicules.

Android embarqué permet également à Ford et à des développeurs tiers de créer des applications qui offrent une expérience de conduite toujours meilleure et plus personnalisée. “Nous sommes obstinément tournés vers la création de produits et de services Ford uniques et incontournables”, a déclaré M. Farley. “Cette intégration va permettre à nos équipes d’innover pour les utilisateurs Ford et Lincoln tout en offrant un accès transparent aux applications et services de réputation mondiale de Google.”