Emirates offre plus de flexibilité et d’assurance aux membres d’Emirates Skywards jusqu’en 2022

Emirates Skywards, le programme de fidélité primé d’Emirates et de flydubai, a déployé de nouvelles mesures pour offrir encore plus de soutien, de flexibilité et de choix à ses membres ; leur permettant ainsi de conserver leur statut privilégié jusqu’en 2022. Le programme de fidélité d’Emirates est l’un des premiers au monde, et le premier de la région, à offrir à ses membres une extension généreuse de 12 mois supplémentaires pour retenir leur statut actuel à travers les différents niveaux d’adhésion. Avec des restrictions de voyage toujours en place en raison du Covid-19, Emirates Skywards continue à innover pour offrir à ses membres une plus grande assurance pendant cette période.