Le couvre-feu prolongé de deux semaines à partir du 2 février

Dans un communiqué, le gouvernement annonce la prolongation du couvre-feu et des différentes restrictions à partir du 2 février pour deux semaines supplémentaires.

Le couvre-feu imposé sur le territoire national est toujours fixé à 21h, tout comme les autres mesures comme la fermeture des locaux commerciaux et des cafés et restaurants à 20h. Les regroupements publics et privés sont toujours interdits, à l’image du déplacement entre les villes sans autorisation préalable.

Selon le communiqué du gouvernement, cette mesure a été prise en tenant compte de l’évolution de la situation pandémique, surtout depuis l’apparition du nouveau variant du coronavirus dans plusieurs pays voisins.