Affaire “Moulat El Khimar” : revenge porn et vide juridique

Le 14 janvier, le tribunal de première instance de Tétouan condamnait une jeune femme, mère célibataire de deux enfants, à un mois de prison ferme, après la publication et diffusion à son insu d’une vidéo d’elle en plein rapport sexuel. Cette affaire, surnommée “Moulat El Khimar” (celle qui porte le niqab) en raison de l’accoutrement de la femme figurant sur la vidéo, n’a pas manqué de défrayer la Toile, étant donné que l’homme ayant filmé et publié la vidéo n’a toujours pas été inculpé. Contacté par TelQuel, Me Mohamed Hamidi, avocat de la jeune femme, continue de plaider l’innocence de sa cliente et évoque “un verdict erroné”. Après avoir relancé l’affaire à la cour d’appel et…