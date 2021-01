L’immunité collective, ce n’est pas pour demain

Recherchée et même espérée, l’immunité collective pourrait bien tourner au mirage, du moins pour ces prochains mois. Courant décembre, dans une interview accordée à TelQuel, le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, se montrait confiant: “Pour atteindre une immunité de groupe, il faut aussi pouvoir diversifier les types de vaccin, qui donnent des immunités différentes. Cette diversification de l’immunisation, avec le peu de temps que nous avons, pourrait permettre d’arriver à une immunité de groupe de plus de 60%. On pourra alors espérer que l’épidémie soit derrière nous.”

Objectif prématuré?

Les autorités sanitaires surfent en effet, depuis le lancement des préparatifs de la campagne, sur une promesse: inoculer le vaccin à la majeure partie des adultes marocains afin de tendre vers cette immunité de groupe. “Sur la base d’un calendrier vaccinal de douze semaines, on…