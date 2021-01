Automobile : Nizar Abdellaoui Maane saisit l’occasion

C lé en main

Entre expertise technique, estimation du prix, escroqueries et arnaques, acheter un véhicule d’occasion peut prendre des allures de casse-tête, voire virer au cauchemar. Un scénario qui a poussé Nizar Abdellaoui à créer Kifal Auto, une market place de voitures d’occasion pour accompagner ses clients au cours du processus d’achat-vente, notamment pour l’expertise et la cotation du véhicule, la maîtrise des procédures administratives et la délivrance d’une garantie mécanique aux acheteurs. À 32 ans, le jeune homme veut se poser en tiers de confiance dans ce marché incertain.

Sortir des sentiers battus

Natif de Fès, Nizar Abdellaoui obtient son baccalauréat en 2006 au Lycée Paul Valéry de Meknès avant de s’envoler à Paris pour intégrer des classes préparatoires. En 2009, il rejoint l’ESSEC Business School pour poursuivre des études en entrepreneuriat, un parcours qui l’expose très tôt…