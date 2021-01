Deezer revient avec La Relève et une nouvelle édition spéciale Maghreb

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

La Relève traverse la Méditerranée

Après son premier lancement en avril 2019, et trois éditions françaises avec des artistes comme Loveni, Zikxo, Laylow, Lala&Ce, Hatik, Meryl, Oboy ou encore Gambi. La Relève a fait du chemin et débarque au Maghreb, avec 12 nouveaux artistes marocains.

Fidèle au concept original, La Relève Maghreb commence cette nouvelle histoire avec un focus sur les meilleurs rappeurs et rappeuses du Maroc. La playlist propose de nouveaux titres exclusifs du futur du rap et met en avant différentes sonorités de la région.

Des sonorités rap marocaines pleines de diversité

Qu’il s’agisse de la drill et de la trap de 21 Tach et Dollypran, ou des rythmes mélodiques de Ouenza, Snor, Stormy et Tagne, les fans de rap auront l’occasion de découvrir les différents sons qui fleurissent au Maroc. De son côté, Asmae apporte à la playlist des sonorités pop, teintées de paroles oniriques. Dada et Figoshin gardent un esprit résolument old-school, tandis que Kouz1, avec son titre N’biyen, propose un rap influencé par la scène US. Enfin, Mocci, originaire du nord du Maroc, près de l’Espagne, apporte une touche latine à sa musique.

Focus sur les étoiles montantes du rap marocain

Ouenza vit en France, il est aussi à l’origine de covers pour Booba ou d’autres artistes français. Tagne, maroco-camerounais, est l’un des artistes les plus streamés au Maroc aujourd’hui. La rappeuse Khtek est, elle, considérée parmi les 100 femmes les plus inspirantes et influentes du monde selon la BBC. En plus de sa carrière musicale, elle est impliquée dans la défense des droits de l’homme et pour l’égalité. Sur son titre exclusif, Ego Slap, l’artiste nous livre des paroles sincères et conscientes.

12 artistes, 12 titres originaux en exclusivité sur Deezer

Snor – Dawk Liya

Tagne – Baba Noël

Stormy – Captain

Khtek – Ego Slap

Dada – ERDOGAN

Dollypran – Cha3b Lmaya

OUENZA – Chosen

kouz1 – N’biyen

Asmae – All i need

21 Tach – Sahbi

Figoshin – Wach a Bro

Mocci – Anymore

“La scène rap, en pleine croissance au Maroc, développe sa propre saveur et prend le son dans de nouvelles directions audacieuses. Ces artistes talentueux combinent les influences locales et globales afin de produire une musique maghrébine unique. Nous sommes ravis de les soutenir dans leurs parcours et d’apporter cette musique passionnante à tous nos fans de rap au Maroc et dans le monde”, a commenté Mark Abou Jaoude, responsable contenu, marketing artiste et relations label chez Deezer MENAT.

Disponible dans le monde entier, La Relève Maghreb offre la possibilité aux auditeurs du monde entier de découvrir le meilleur du rap marocain sur Deezer.

Les 12 nouveaux titres de la playlist sont en exclusivité sur Deezer pour une durée de six mois. Découvrir la playlist et tous les artistes de La Relève Maghreb ici.