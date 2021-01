Comment Huawei se positionne comme un leader de la vie numérique intelligente 

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Et cela grâce à des innovations matérielles et logicielles collaboratives afin que les utilisateurs soient en mesure de profiter d’une expérience de vie à la fois meilleure et plus intelligente.

Cette démarche n’est pas nouvelle. Huawei a en effet toujours orienté ses stratégies pour répondre aux besoins réels et à long terme de ses clients. Derrière chacun de nos efforts existe une volonté profonde de porter l’expérience des consommateurs à un niveau sans cesse supérieur. La stratégie Seamless AI Life vise ainsi à faire passer les appareils grand public dans un nouveau domaine de la connectivité et de l’intelligence en mettant en commun leurs capacités pour former ce que l’on pourrait appeler un “super appareil” capable de doter les utilisateurs de fonctions intelligentes dans tous les scénarios et tous les environnements imaginables, pour une expérience toujours plus immersive.

Au cours des dix dernières années, Huawei a mis l’accent sur l’expérience des consommateurs en matière de développement de produits et a progressivement constitué un écosystème à trois couches : 1 + 8 + n. La couche primaire (“1”) correspond au smartphone, l’appareil que les consommateurs utilisent le plus. La couche support (“8”) comprend les huit catégories de produits développées par Huawei, principalement les montres intelligentes, les casques, les PC, les tablettes, les haut-parleurs, les lunettes AR/VR, les appareils montés sur véhicule et les téléviseurs. Les dispositifs omniprésents de l’écosystème IoT (“n”) forment la troisième couche.

A cela s’ajoute HMS, qui est l’écosystème de services du cloud Huawei. En offrant aux développeurs un environnement innovant de collaboration logicielle et matérielle, permettant d’offrir des services de haute qualité à tous les utilisateurs d’appareils Huawei, HMS fournit une synergie innovante de logiciels et de matériels pour les développeurs mondiaux, les aidant à atteindre le succès commercial avec un développement efficace et une acquisition rapide de clients. HMS comprend un ensemble complet d’applications HMS ouvertes, comme HMS Core, HMS Capabilities, HMS Connect et les outils de développement et de test correspondants. Il s’agit de la partie intégrante de notre stratégie Seamless AI Life. Basé sur les dispositifs de Huawei, HMS est donc un écosystème ouvert et coopératif centré sur l’expérience de l’utilisateur. Avec les applications et services tiers fonctionnant sur les appareils Huawei, il forme un écosystème mobile intelligent et entièrement connecté.

Avec l’avènement de la 5G, les connexions entre les personnes et les appareils, et entre les appareils eux-mêmes, deviennent plus étroites car les mondes réel et virtuel convergent de plus en plus. Le développement de l’intelligence artificielle permet de mieux percevoir les besoins et de mettre en place une interaction proactive et naturelle intégrant de multiples modes, de manière à permettre à chacun de profiter d’une vie intelligente, réfléchie et pratique. Les individus ont par exemple de plus grandes exigences en matière de gestion de leur santé. La standardisation des écosystèmes offrira précisément une expérience de connexion multi-dispositifs transparente, tandis que les progrès technologiques coupés aux appareils garantiront des données avérées à même d’assurer la confidentialité et la sécurité des utilisateurs. Huawei s’engage dans ce cadre à offrir une expérience de vie meilleure et plus intelligente dans cinq scénarios, à savoir : la maison intelligente, le bureau intelligent, les voyages faciles, les sports et la santé, ainsi que le divertissement.

Prenons l’exemple du Huawei Assistant. Il s’agit en quelque sorte d’un “super assistant virtuel” que Huawei met à la disposition des consommateurs. Il possède les fonctions suivantes : AI Voice, AI Lens, AI Touch, AI Search et Today. Nous avons baptisé cet assistant vocal intelligent du nom de Celia. À l’avenir, Celia sera progressivement disponible sur un plus grand nombre d’appareils Huawei, y compris les tablettes, les haut-parleurs intelligents et les téléviseurs, ce qui permettra de distribuer des capacités de collaboration intelligente entre plusieurs appareils et d’offrir aux consommateurs des expériences d’interaction vocale plus instantanées.

Depuis sa création, Huawei investit en permanence dans la R&D afin d’acquérir un avantage concurrentiel décisif en matière d’innovation. La synergie entre les puces, les dispositifs, le cloud et les réseaux présente un avantage fortement différenciant qui permet de rendre possible la vie sans faille de l’intelligence artificielle. Le Kirin 990 5G est notamment le premier chipset phare qui utilise l’architecture NPU Da Vinci développée par Huawei, augmentant la puissance de calcul de l’IA côté appareil. En termes de connectivité, les puces développées par Huawei, telles que le modem de communication Balong, le processeur d’application à très faible consommation Kirin A1 et les puces Gigahome pour l’accès à domicile, constituent une base solide pour un écosystème d’appareils entièrement interconnectés.

Les produits connectés de Huawei forment ainsi le point culminant du travail de développement de réseaux que nous menons depuis plusieurs années. Comme les autres dispositifs de Huawei, ils offrent une qualité de connexion de classe opérateur et proposent aux consommateurs des connexions fiables et stables en quelques millisecondes.