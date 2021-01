Un rythme familial bouleversé, des enfants happés par les écrans, et une liste d’achats de rentrée plus onéreuse

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Principales conclusions de l’étude :

Limiter le temps devant les écrans (47 %) et veiller à maintenir une vie “normale” pour les enfants (43 %) figurent en tête de liste des difficultés rencontrées par les parents durant la période de confinement

Une à deux heures par jour passées en moyenne par les parents avec leurs enfants sur des activités éducatives

Les parents se donnent une note de 6,7/10 en tant que “professeurs” pour leurs enfants

Les parents marocains sont toujours autant attachés à l’achat en point de vente : 84 % des parents ont fait leurs achats de fournitures en magasin, seul 1 % a privilégié l’achat exclusivement en ligne

70 % déclarent que la principale activité de leurs enfants était de passer du temps devant des écrans

En raison de la pandémie, plus de la moitié des parents interrogés (57 %) déclarent avoir dépensé plus que les années précédentes pour les achats de fournitures scolaires, principalement en raison des articles sanitaires pour protéger leurs enfants du virus.

L’accompagnement scolaire : un défi familial entravé par la disponibilité des parents et leur capacité à enseigner certaines matières

Casablanca le, 14/01/2021 – Avec la fermeture des écoles au printemps 2020, les parents ont dû, pour un temps, endosser le rôle d’enseignants auprès de leurs enfants. C’est ce que révèle le sondage d’IPSOS pour BIC auprès d’un panel représentatif de parents marocains d’enfants âgés de 7 à 17 ans. Cette étude a été menée fin octobre 2020, soit quelques mois seulement après la fin du confinement au Maroc.

L’étude révèle que les parents marocains ont dû relever de nombreux défis suite aux difficultés rencontrées pendant le confinement. Le premier défi concerne la limitation du temps passé sur les écrans pour 47 % des parents, suivi de près par le maintien d’une vie “normale” pour 43 % d’entre eux. L’équilibre à trouver entre toutes les responsabilités et les tâches quotidiennes représente également un important défi pour 41 % des parents sondés.

Autres difficultés révélées par l’étude : trouver le temps pour aider les enfants dans leurs devoirs (36 % des répondants), garder les enfants occupés une fois les devoirs scolaires terminés (27 %) et l’utilisation des nouvelles technologies et des plateformes digitales (14 %).

En ce qui concerne les matières à enseigner, les langues étrangères occupent la première place du classement des matières les plus difficiles durant l’aide aux devoirs pour près d’un tiers des parents (33 %), suivies des mathématiques pour 24 % des parents.

Confrontés à ces difficultés, les parents sont assez sévères envers eux même en tant que “professeurs” de leurs enfants et se donnent une note moyenne de 6,7/10. Dans le détail : 27 % se sont attribués une note inférieure à la moyenne et seulement 20 % se sont donnés une notre entre 9 et 10.

À noter aussi que le temps consacré par les parents aux activités éducatives de leurs enfants se situe pour la plupart entre 1 h et 2 h par jour. Selon les répondants, la responsabilité incombe le plus souvent aux mamans (41 %), aux deux parents (38 %) ou aux papas (20 %).

Un budget de rentrée en augmentation, en raison des articles liés à la protection contre le virus.

Les effets économiques de la crise sanitaire se sont fait ressentir sur le budget des parents consacré à l’achat des fournitures scolaires. Ainsi, bien que 51 % des parents déclarent que les listes scolaires n’ont pas changé, ceux-ci ont été contraints de dépenser plus pour s’équiper en appareils technologiques comme les ordinateurs, les tablettes, etc. pour permettre l’apprentissage numérique.

Parallèlement, et c’est une grande nouveauté, les parents ont dû investir dans du matériel de protection individuelle anti-Covid : 51 % des parents interrogés ont déclaré avoir acheté plus de matériel de type gel hydroalcoolique et masques que les années précédentes. Dans le contexte de la crise sanitaire, 21 % des parents ont donc vu leur liste d’achats de rentrée 2020 augmenter.

On constate également que les parents ayant dépensé plus durant la rentrée scolaire de cette année ont atteint une moyenne de 3751 DH de dépenses supplémentaires alors que ceux ayant dépensé moins ont réduit leurs dépenses de 1022 DH en moyenne.

Enfin, concernant les lieux d’achat, on constate que les points de vente physiques restent le canal préféré des Marocains pour l’achat de fournitures scolaires, et ce, malgré la crise sanitaire. Ainsi, plus de trois parents sur quatre (87 %) ont choisi de réaliser leurs achats principalement en magasin. Seul 1 % des parents a réalisé ses achats exclusivement en ligne, tandis que 5 % ont fait leurs achats conjointement en ligne et en magasin.

Suite au confinement, les enfants passent plus de temps devant les écrans mais lisent et dessinent davantage

La distanciation sociale a eu des conséquences durables sur le comportement des enfants et adolescents. Plus de deux parents sur trois (70 %) déclarent que leurs enfants passent davantage de temps devant les écrans depuis le confinement et 6 % seulement constatent qu’ils passent leur temps à jouer dehors. Confinement oblige !

Cependant, l’impact est positif en matière de lecture et de créativité : 17 % des parents déclarent que leurs enfants lisent davantage depuis le confinement, 31 % qu’ils dessinent plus et 25 % qu’ils colorient plus.

“Nous sommes ravis d’observer que, malgré un certain temps passé devant les écrans, les enfants réservent de leur propre chef des activités plus nombreuses dédiées à l’exploration de leur créativité via le dessin, l’écriture ou le coloriage. Cette étude nous permet de mieux comprendre les besoins des familles marocaines et des enfants vis-à-vis des fournitures scolaires et des outils créatifs, alors qu’ils représentent une partie importante des acheteurs de nos produits”, commente Chester Twiggs, directeur commercial monde de BIC. “Nous avons à cœur d’intégrer leurs attentes dans nos réflexions stratégiques et dans l’élaboration des produits BIC de demain, essentiels pour apprendre, travailler et s’exprimer. Nous espérons aussi que nos produits leur apportent des moments de joie et de détente pendant cette période difficile.”