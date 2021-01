Sat.tv réinvente la télévision par satellite !

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Sat.tv est un service de guide des programmes gratuit diffusé par satellite, édité par la société Eutelsat et disponible dans une large gamme de décodeurs compatibles.

Il permet de recevoir très simplement sur son décodeur satellite, l’ensemble des informations de programmes des centaines de chaînes TV en clair et gratuites, diffusées sur la position orbitale Eutelsat/Nilesat 7° Ouest, ceci même sans aucune connexion Internet

Volontairement centré sur l’expérience de la télévision, Sat.tv apporte une facilité d’utilisation grâce à une présentation simple des nombreuses chaines TV et une recherche intuitive dans l’ensemble des programmes disponibles pour toute la famille. Le but est de permettre aux téléspectateurs de profiter pleinement des programmes télé sans passer un temps précieux à paramétrer son décodeur. Et ce, sans surcoût par rapport à un décodeur classique !

Les services inédits offerts par Sat.tv :

Une installation facile et automatique sans paramétrage, et sans connexion Internet. Branchez, c’est installé !

Toutes les chaînes du satellite sont installées et mises à jour régulièrement, sans intervention manuelle.

Accès direct aux chaînes les plus populaires grâce à un ordre prédéfini selon le pays choisi lors de l’installation.

Les décodeurs compatibles Sat.tv sont facilement identifiables grâce à un logo apposé sur le produit après une procédure d’auto-certification par le fabricant.

Le fabricant a par ailleurs la liberté d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires propres à son produit. (Eutelsat n’est aucunement responsable de ces fonctionnalités supplémentaires).

Le service Sat.tv est disponible sur la position orbitale ‘Eutelsat/Nilesat’ 7°Ouest, et bientôt sur ‘HOTBIRD’ 13°E et 8°Ouest pour l’Ethiopie.