inwi lance sa solution souveraine de Communications Unifiées à destination des entreprises

“Le lancement de la solution de Communications Unifiées de inwi Business est une matérialisation de plus de nos différents efforts pour offrir aux entreprises marocaines des solutions de pointe à forte valeur ajoutée. Ces solutions permettront ainsi aux entreprises de mettre en œuvre leur transformation digitale de façon rapide, sécurisée et évolutive”, a déclaré Ouassim El Arroussi, directeur Études et Développement chez inwi.

Cette nouvelle solution de inwi Business permet aux entreprises d’accéder à des services de visioconférence et de messagerie instantanée hébergée dans le cloud souverain de inwi. Elles améliorent ainsi la qualité et la sécurité de leur communication et échanges aussi bien en interne qu’avec leurs partenaires.

La solution permet également aux entreprises de disposer d’un central téléphonique virtuel, offrant des services évolués, sans investissement initial ni installation matérielle.

L’ensemble de ces services est accessible à partir d’une interface utilisateur intuitive, accessible sur n’importe quel terminal et qui répond aux différents besoins des collaborateurs de l’entreprise.

De plus, grâce à l’infrastructure Cloud de inwi, ces solutions sont délivrées selon les standards de sécurité, de disponibilité et de résilience les plus exigeants.