COSUMAR et la Fondation de recherche, de développement et d’innovation en sciences et ingénierie dévoilent la liste des projets finalistes de la première caravane AL IBDAÂ

À l’issue de cette finale, 10 projets ont été déclarés vainqueurs. Les 10 futurs autoentrepreneurs, résidant dans les 5 régions sucrières du Royaume, seront accompagnés pour leur permettre de faire aboutir leurs projets dans les meilleures conditions. Parmi eux, deux gagnants sont originaires de la région de Doukkala, un candidat de la région du Gharb, deux du Loukkos, deux de Melouya, et trois de Tadla.

C’est un jury d’experts qui a procédé au choix et à la sélection des 10 finalistes. Le jury était composé de représentants de : COSUMAR, la Fondation de recherche, de développement et d’innovation en sciences et ingénierie (FRDISI), l’Agence nationale pour la promotion des petites et moyennes entreprises (Maroc PME), l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), le Centre régional d’investissement (CRI), la Caisse centrale de garantie (CCG), le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST) et des universitaires.

Les 10 projets concernent des domaines aussi variés que l’agriculture, l’artisanat, l’industrie, la technologie, la santé ou le service. Ces projets présentent tous des caractéristiques communes : ils sont innovants et présentent un impact très fort sur le développement socio-économique du monde rural.

Retour sur la caravane AL IBDAÂ 2020

Depuis son lancement le 19 février dernier et jusqu’au 13 mars 2020, la caravane AL IBDAÂ a pu visiter pas moins de 220 villes et villages agricoles du Royaume dans les 5 régions d’implantation du groupe COSUMAR, à savoir Sidi Bennour, Lfkih Ben Saleh, Béni Mellal, Oulad Ayad, Mechraâ Bel Ksiri, Kser El Kébir, Nador, Zaio et Berkane.

Avec près de 18.000 personnes rencontrées, l’objectif de cette démarche était d’aller à la rencontre des citoyens porteurs de projets d’auto-entrepreneuriat innovants au sein du monde rural, et d’encourager les meilleures initiatives sur des thématiques ouvertes comme l’agriculture, l’environnement, la technologie, le social, etc.

Forte de son succès, la Caravane a recueilli au total 2224 projets sur des thématiques liées au monde rural. Après une première pré-sélection de 55 porteurs de projets, formés à distance sur plusieurs thématiques, 20 finalistes ont été retenus à la suite de la demi-finale qui s’est tenue à distance les 17 et 19 juin derniers.

La finale s’est déclinée en deux temps : le 7 janvier 2021, les finalistes originaires des différentes régions, préalablement coachés pendant 3 jours sur les soft skills, ont été accueillis en présentiel au Club des Lantanas de COSUMAR à Casablanca pour soutenir leurs projets devant un jury national. Ensuite, l’annonce officielle des résultats et le choix des 10 meilleurs projets ont eu lieu lors d’une cérémonie tenue à Casablanca le 15 janvier 2021.

Les 10 futurs autoentrepreneurs seront accompagnés par COSUMAR et la FRDISI pour leur permettre de créer et de lancer leurs startups.

“Cette caravane vient plus que jamais renforcer l’engagement de COSUMAR auprès de l’ensemble de ses partenaires et des Marocains. C’est une occasion de promouvoir les valeurs du groupe qui vient de renouveler sa signature : ‘Partageons le progrès’ qui conforte son positionnement d’entreprise innovante et créatrice de valeur partagée avec son écosystème. La caravane Al IBDAÂ a permis en outre à COSUMAR de découvrir des idées entrepreneuriales innovantes à forte valeur ajoutée pour les communautés rurales”, a déclaré M. Hassan MOUNIR, directeur général délégué en charge des sucreries du groupe COSUMAR.

Pour sa part, M. Hicham MEDROMI, délégué du président de la FRDISI, a déclaré : “La Caravane AL IDBAÂ a permis de remplir tous les objectifs fixés en favorisant la promotion de projets d’autoentrepreneuriat innovants au sein du monde rural, des projets qui auront un impact certain sur la vie des familles et des communautés, et qui contribueront fortement à conforter l’économie locale.”