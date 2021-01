Bertrand Trastour devient directeur général de Kaspersky France, Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

L’année 2020 a été particulièrement riche pour Kaspersky qui s’est efforcé de réinventer ses modèles de travail pour faire face à la crise, tout en accompagnant ses clients dans l’accélération de leur transformation numérique. Afin d’optimiser l’organisation des équipes et d’être le plus proche possible des clients, partenaires et employés, Kaspersky crée des grandes régions à taille plus humaine et la France fait désormais partie de la région Europe du Sud. La France continuera d’être pilotée au quotidien par son directeur général et c’est Bertrand Trastour qui occupe à présent le poste.

Une réorganisation et des nominations

Bertrand Trastour, 47 ans, anciennement directeur commercial chez Kaspersky a été nommé directeur général de la filiale française de Kaspersky. Il assurera la direction du bureau français et pilotera les équipes et résultats de la France, de l’Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale. Bertrand Trastour a intégré Kaspersky en 2013 en tant que responsable des ventes grands-comptes, avant d’être nommé directeur des ventes en 2018 et directeur général en 2021. Diplômé de l’IHEDN et d’un Bachelor obtenu à Audencia Business School, Bertrand a 25 ans d’expérience en commerce et management dans le secteur de l’informatique. Avant de travailler chez Kaspersky, Bertrand a occupé des postes d’ingénieur commercial ou responsable des ventes dans des entreprises telles que Stormshield, Citrix Systems, Avanquest Software ou ASAP Software.

“Je suis honoré de succéder à Tanguy de Coatpont pour prendre ce poste dont je mesure l’enjeu et les responsabilités ! J’ai toujours eu à cœur de donner le meilleur de moi-même pour aller au-delà des attentes et obtenir les meilleurs résultats possible et je saurai faire de même pour que la filiale française de Kaspersky atteigne, et dépasse ses objectifs pour 2021 et les années à venir. Aujourd’hui, nous sommes une entreprise experte et à la pointe en sécurité et sommes en capacité d’épauler du particulier au très grand compte avec des solutions adaptées aux différents besoins. La cybersécurité est un secteur plus stratégique que jamais et je suis ravi de contribuer à l’accompagnement de nos clients vers un environnement et des usages numériques plus sûrs”, dit Bertrand Trastour.

Tanguy de Coatpont, 48 ans, prend la direction de la région de l’Europe du Sud et pilotera les stratégies, et les équipes, main dans la main avec les directeurs généraux locaux, des pays suivants : France, Espagne, Italie, Portugal, Israël ainsi que les pays de l’Afrique du Nord, de l’Ouest et du Centre. L’objectif étant de créer des sous-régions fonctionnelles, à taille plus humaine, pour notamment créer des synergies entre des pays à la culture commerciale proche. Chez Kaspersky depuis 13 ans, Tanguy de Coatpont dirigeait la filiale française depuis juillet 2012.

“Je suis honoré de pouvoir occuper ce nouveau poste pour déployer une stratégie commune à tous les pays de la région d’Europe du Sud, et d’accompagner la transformation du business model de Kaspersky avec une approche la plus pertinente possible, pour tous. L’enjeu principal de ce poste est de fédérer les équipes autour d’un objectif commun et je suis très heureux d’avoir la possibilité de travailler avec mes collègues de toute l’Europe du Sud, et notamment Bertrand Trastour avec qui je travaille depuis longtemps”, explique Tanguy de Coatpont.

Cécile Feroldi, 44 ans, a également été nommée directrice marketing Europe du Sud, afin d’optimiser les campagnes et opérations marketing au niveau de la région et d’accompagner Tanguy dans ses nouvelles missions. Chez Kaspersky depuis 2012, Cécile Feroldi occupait jusqu’alors le poste de directrice marketing France et Afrique du Nord, de l’Ouest et du Centre. Diplômée de l’école de commerce NEOMA, Cécile travaille dans le secteur de l’informatique depuis plus de 20 ans, et a su développer une expertise très pointue après avoir occupé des postes de responsable des ventes indirectes, ingénieur commercial grands comptes et directrice marketing dans des entreprises telles que EasyVista, Aladdin ou encore SafeNet.

“Je suis absolument ravie d’avoir la possibilité de faire bénéficier à toute l’équipe marketing de l’Europe du Sud de mon expérience et je suis persuadée que collectivement, nous aurons la possibilité d’être encore plus pertinents dans nos différentes campagnes. L’un des rôles de ce poste est également de développer la culture du marketing numérique et l’alignement ventes-marketing. J’ai la chance de pouvoir travailler avec une équipe brillante, dans laquelle j’ai toute confiance et avec qui nous allons pouvoir développer des campagnes marketing intégrées à forte valeur ajoutée”, explique Cécile Feroldi.

Une année 2021 axée sur le développement des services

Pour 2021, les objectifs de Kaspersky en France sont notamment tournés autour du développement des services et de la transformation de son business model par le biais des MSP et des MSSP.

L’un des objectifs de l’entreprise est également de développer sa visibilité au niveau de l’intelligence de la menace, secteur sur lequel Kaspersky détient une position pionnière, notamment grâce à l’équipe du GReAT qui continue d’ailleurs de se renforcer, notamment en France, avec l’arrivée d’un quatrième chercheur, Paul Rascagnères. Kaspersky souhaite également continuer de développer son offre de technologies avancées types MDR (Managed Detection and Response) et EDR (Endpoint Detection and Response) et poursuivre l’élargissement son offre, pour accroître sa visibilité en tant qu’entreprise experte en sécurité, capable d’accompagner du particulier au très grand compte, avec des solutions adaptées aux différents besoins et enjeux business.

Kaspersky compte aujourd’hui plus de 400 millions d’utilisateurs à travers le monde et est l’une des seules entreprises expertes en cybersécurité à adresser tous types de marchés.