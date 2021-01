Lydec: il y a six ans, la gestion déléguée était déjà sur le gril

Le Maroc a une pratique ancienne de l’association du secteur public et privé pour réaliser et exploiter de nombreux ouvrages et services publics. Depuis le milieu des années 1980, la gestion déléguée a connu un essor à travers la passation de grands contrats, particulièrement en matière de production d’électricité, de distribution d’eau et d’assainissement liquide.

Le diable est dans les détails

En 1997, l’appellation “gestion déléguée” a été utilisée pour la première fois dans le contrat de gestion du Grand Casablanca, le but étant de répondre aux besoins urgents et sans cesse croissants des habitants pour accompagner le développement urbain, notamment en matière de financement des infrastructures nécessaires à la généralisation du service public, de la continuité de ces services, de la tarification optimale et du choix du meilleur rapport qualité-coût.

Si la gestion déléguée des services publics a participé à l’amélioration relative de la qualité des services, elle fait…